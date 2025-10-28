Nur echte Star Trek-Fans haben den cleveren Kurzauftritt von Kate Mulgrew in neuem Sci-Fi-Film erkannt

Während eine Verbindung zu Star Trek bei Elio sehr offensichtlich ist, war eine andere nicht so schnell erkennbar. Dabei ist gerade dieser Stimmen-Cameo perfekt ausgewählt.

Dieses Jahr erschien der Pixar-Animationsfilm Elio und sendete einen kleinen Jungen in die unendlichen Weiten des Alls. Elio Solis (Yonas Kibreab) lebt nach dem Tod seiner Eltern bei seiner Tante Olga (Zoe Saldaña). Saldaña ist als Lieutenant Uhura im 2009er Reboot von Star Trek eine deutliche Verbindung zu dem Sci-Fi-Franchise. Jedoch gibt es eine weitere Stimme aus Star Trek, die für Elio sogar noch wegweisender für sein Abenteuer ist.

Elios Reise zu den Sternen wird durch Star Trek-Veteranin Kate Mulgrew inspiriert

Eröffnet wird der Film mit einer Szene in einem Museum. Dort finden sich Elio und seine Tante mit der Situation konfrontiert, dass sie nur wenig gemeinsam haben. Als Elio auch noch verschwindet, wird der Ausflug für Olga geradezu zum Albtraum. Der Junge hat sich davongeschlichen, um sich die Ausstellung zur Weltraumsonde Voyager 1 anzusehen.

In der Ausstellung teilt eine Stimme Details zur Raumsonde und dem Voyager Programm. Und wer, wenn nicht Star Trek-Captain Kathryn Janeway, wäre geeigneter, um ihre Stimme für diesen kosmischen Filmmoment anzubieten? Tatsächlich ist es Janeway-Darstellerin Kate Mulgrew, die wir im englischen Original in der Ausstellung hören können.

Die Hauptdarstellerin aus Star Trek: Raumschiff Voyager hat auf der Social-Media-Plattform Bluesky höchstpersönlich einen Beitrag von ComicBook geteilt, der von ihrem Audio-Cameo berichtet.

In Star Trek hatte Captain Janeway das Kommando über das Raumschiff U.S.S. Voyager. Die Sci-Fi-Serie erzählt von der siebenjährigen Heimreise ihrer Crew, nachdem sie in den Weiten des entfernten Delta-Quadranten geschleudert wurde. Ähnlich ergeht es auch Elio, der sich in seiner Geschichte von Aliens entführen lassen will, um fernab der Erde ein neues Leben zu beginnen und Abenteuer besteht.