Nur echte Star Trek-Fans kennen diese Bilder von Geordi: Ihr werdet den Enterprise-Ingenieur nie wieder mit denselben Augen sehen

LeVar Burton ist Star Trek-Fans vor allem aus dem Maschinenraum der USS Enterprise bekannt, wo er als Chefingenieur das Raumschiff am Laufen hält. Aber seid ihr auch mit seinem ursprünglichen Look vertraut?

Um der Chefingenieur der USS Enterprise (des Flaggschiffs der Sternenflotte) zu werden, muss man eine Menge mitbringen. Technisches Verständnis für allerlei Techno-Babble beispielsweise und emotionale Intelligenz, um den Maschinenraum am Laufen zu halten. Was nicht unbedingt notwendig ist: ein unerhört fresher Look. Den brachte Star Trek-Chefingenieur Geordi La Forge (LeVar Burton) aus Raumschiff Enterprise trotzdem mit – insbesondere vor dem Serienstart.

Star Trek-Style am Limit: So habt ihr Geordi La Forge noch nie gesehen

Wir sprechen bei dieser Gelegenheit nicht von Geordis glänzendem Visor, den man durchaus als Sci-Fi-Chic bezeichnen könnte. Nein, wir meinen seine Haare. Aber auch nicht seine markante Mähne, die im Laufe von sieben Star Trek-Staffeln und in mehreren Filmen stets präzise rasierte Maßarbeit präsentierte. Stattdessen geht es um Geordis Look während der ersten Kostüm- und Make-up-Tests in den 80er Jahren. Aber bitte seht selbst:

Majestätisch! Offenbar erleben die sogenannten Jheri Curls, die vor allem in den 80er Jahren unter Afroamerikaner:innen beliebt waren, ein großes Revival im 24. Jahrhundert. Rick James, Ice Cube und Eazy-E lassen grüßen. Auch erinnert er viele Star Trek-Fans, die den Look in den sozialen Medien kommentieren, an die fiktive Soul Glo-Reklame aus dem Film Der Prinz aus Zamunda mit Eddie Murphy.

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Science-Fiction versucht zwar immer, die Zukunft darzustellen, kann aber oft nicht anders, als den Zeitgeist der Produktion abzubilden. Das zeigen auch die vielen Dauerwellen und Föhnfrisuren aus alten Star Trek-Serien. Aber ganz unrealistisch muss das nicht sein, schließlich kommt jeder Style in Zyklen zurück. Und seien wir mal ganz ehrlich: Mit dem lockigen Vokuhila wäre Test-Geordi heute wieder ganz vorne mit dabei.

Wo man Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert aktuell streamen kann

Ihr seid auf der Suche nach weiteren retro-futuristischen Looks als Inspiration? Dann findet ihr alle sieben Staffeln von Das nächste Jahrhundert sowie die meisten anderen Star Trek-Produktionen bei Paramount+ im Stream. Zuletzt ließ Geordi sich in der 3. und letzten Staffel von Star Trek: Picard blicken – längst ohne Visor, aber immer noch bestens frisiert.