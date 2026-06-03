Nur ein Mega-Star hat nicht sofort für Christopher Nolans neues Blockbuster-Epos zugesagt – der Regisseur konnte es kaum glauben

Für Meisterregisseur Christopher Nolan vor der Kamera zu stehen, ist für die meisten Hollywood-Stars selbstverständlich eine Ehre. Robert Pattinson war vor seiner Odyssee-Zusage aber wohl noch nicht sofort sicher.

Nächsten Monat ist es endlich so weit und der neue Mega-Blockbuster von Christopher Nolan (Interstellar) startet endlich im Kino. In Die Odyssee erzählt der Regisseur nach der legendären Homer-Vorlage die Geschichte von König Odysseus (Matt Damon), der nach dem Trojanischen Krieg nach Hause zu seiner Frau (Anne Hathaway) und seinem Sohn (Tom Holland) zurückkehren will und dabei viele Gefahren überstehen muss.

Vor dem Kinostart des neuen Nolan-Epos ist jetzt ein umfangreicher GQ -Bericht über die Entstehung des Films erschienen, in dem unter anderem ein interessantes Detail zur Besetzung von Robert Pattinson (The Batman) enthüllt wird.

Robert Pattinson wollte vor Nolan-Zusage erstmal das Drehbuch lesen

Im kommenden Nolan-Blockbuster spielt Pattinson die Rolle des aufdringlichen Freiers Antinous, der Odysseus' Frau Penelope in dessen Abwesenheit für sich gewinnen will. Obwohl der Star bereits in Tenet für Nolan vor der Kamera stand, war die Odyssee-Zusage für ihn wohl nicht selbstverständlich. Er wollte erstmal das Drehbuch zum Lesen zugeschickt bekommen. Nolans Reaktion war laut GQ-Bericht sehr überrascht:

Du willst es lesen? Alle anderen haben einfach nur Ja gesagt.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zu Die Odyssee schauen:

Die Odyssee - Trailer 2 (Deutsch) HD

Offenbar ist der Star immer noch wählerisch, was seine Schauspieljobs angeht – selbst wenn der große Christopher Nolan anklopft. Dabei befindet sich Pattinson gerade jetzt in einem der größten Jahre seiner Karriere. Nach Das Drama - Noch mal auf Anfang mit Zendaya ist der Star 2026 in Nolans Die Odyssee, dem Thriller nach wahrer Geschichte Primetime, dem Netflix-Crime-Film Here Comes the Flood und im Mega-Blockbuster Dune: Part Three zu sehen.

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Wann startet Nolans Die Odyssee im Kino?

Nolan- und Blockbuster-Fans müssen sich nur noch einige Wochen gedulden. Die Odyssee läuft ab dem 16. Juli in den deutschen Kinos.

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In dem aktuellen GQ-Bericht gab Pattinson, der auch im neusten Trailer zum Film prominenter zu sehen ist, einen Eindruck von seinem durchtriebenen Charakter:

Meine Figur ist ein bisschen wie James Woods in Casino. Das war meine Inspiration dafür. Ich dachte, es wäre ganz nett, das in Ithaka zu sehen. Und er wirkt so ein klein wenig schmierig. Bei der Kostümanprobe habe ich immer wieder gesagt: 'Ich will unbedingt eine Leopardenunterhose haben!' Ich wollte, dass sie gerade so unter meinem Rock hervorblitzt – ein bisschen glitzerndes Fell.

Ob die markante Unterwäsche im finalen Film gut zu sehen ist, müsst ihr ab dem 16. Juli dann schon selbst im Kino überprüfen.