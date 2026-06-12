Nur ein Paar ist nach dem Finale von Bauer sucht Frau International tatsächlich zusammen

Nach acht Folgen ist Bauer sucht Frau International zu Ende. Welche Singles in Staffel 8 zueinander gefunden haben, erfahrt ihr hier.

Bei Bauer sucht Frau International suchten in Staffel 8 insgesamt sechs Landwirte und zwei Landwirtinnen die große Liebe. Doch nicht für alle geht das Experiment wie gewünscht aus. Wer am Ende tatsächlich einen Partner oder eine Partnerin gefunden hat, verrät euch dieser Artikel.

Bauer sucht Frau International: So ging es für die Kandidat:innen weiter

Franz

Bei Bauer Franz sprühten in Österreich nur so die Funken. Nachdem er Kandidatin Simone nach Hause geschickt hatte, genoss er die Zweisamkeit mit Silke in vollen Zügen. Die beiden verlängerten ihre Hofwoche und Silke blieb bei ihrem Liebsten. Doch damit nicht genug: Nur vier Monate nach dem ersten Kennenlernen hielt Franz um Silkes Hand an und bei den beiden läuten bald die Hochzeitsglocken. Mitte Juli zieht Silke dann zu Franz auf seinen Hof.

Florian

Zwischen Hofdame Leonie und Bauer Florian in Schweden passte eigentlich alles. Die beiden lernten sich kennen und Leonie versprach vor ihrer Abreise, so bald wie möglich nach Schweden zurückzukehren. Die beiden hatten seitdem täglich Kontakt, verrieten RTL jedoch, dass es am Ende eher in eine freundschaftliche Richtung ging.

Nadine

Nadine verbrachte ihre Hofwoche mit Ron und musste am Ende feststellen, dass für sie die Funken nicht übergesprungen waren. Auch wenn Ron die Abweisung nicht sonderlich positiv aufnahm, wünschte er der Bäuerin, dass sie finde, wonach sie suche. Bis heute bereut Nadine ihre Teilnahme und Entscheidung nicht, sie warte aber immer noch auf den richtigen Partner.

Annette

Annette sorgte in diesem Jahr für eine echte Premiere: Sie suchte als erste bisexuelle Kandidatin einen Mann oder eine Frau. Am Ende entschied sie sich für Single Andrea und verbrachte die Hofwoche mit ihr auf ihrem Hof in Kanada. Die beiden Frauen stehen bis heute in Kontakt, seien aber kein Paar. Annette erklärte, dass ihre "Erwartungshaltungen an das Leben" einfach zu unterschiedlich seien.

Mathias

Mathias schockte mit seiner spärlichen Unterkunft in Costa Rica seine Hofdamen und konnte am Ende nur Belinda bei sich behalten. Diese war zwar vom Land begeistert, allerdings nicht vom Bauern. Bei Belinda funkte es nicht, sie wolle aber auf jeden Fall wiederkommen und Mathias besuchen. Dieser gibt die Hoffnung nach wie vor nicht auf. Die beiden hätten regelmäßig Kontakt und auch ein Wiedersehen sei geplant.

Turner

Turner sorgte für die wohl emotionalste Situation in der Staffel. Der in Schweden lebende Ire war von seiner Hofdame Ariane sofort hin und weg und machte keinen Hehl aus seinen Gefühlen. Ariane schien genauso interessiert zu sein, bis zu ihrem Abreisetag. Dort offenbarte sie Turner, dass es für sie nicht passen würde. Ohne ein weiteres Wort führt Turner mit einem gebrochenen Herzen davon.

Die Hoffnung hatte der Bauer aber nicht aufgegeben und tatsächlich suchten beide noch ein klärendes Gespräch miteinander. Daraufhin besuchte Ariane Turner im Januar drei Wochen in Schweden. Dort stellten sie fest, dass sie sich zwar mögen, es aber nicht für immer reicht.

Jakob

Jakob und seine Hofdame Guilia verabschiedeten sich bereits während der Hofwoche voneinander. Die beiden hatten eher eine freundschaftliche Bindung und es wurde nicht wirklich romantisch. Danach hatten sie noch kurzen Kontakt, aber Gefühle seien dennoch nicht entstanden.

Andreas

Andreas hatte wohl die schwierigste Aufgabe in dieser Staffel, denn er hatte zwei Frauen, die bitterlich um ihn kämpften. Kandidatin Katarina machte schon vor dem ersten Kennenlernen deutlich, dass Andreas ihr Traummann ist und sie sich niemand anderen an ihrer Seite vorstellen könne. Sie überschüttete Andreas mit ihren Gefühlen und es verging keine Folge, ohne Tränen. Konkurrentin Jasmin warf ihr vor, den Bauern zu manipulieren – und das mit Erfolg. Denn Andreas behielt am Ende Katarina bei sich in Südtirol.

Doch wie ging es bei den beiden weiter? Mittlerweile haben die beiden keinen Kontakt mehr. Andreas verriet, dass er noch nicht die Gefühle für sie hatte. Und mit der verschmähten Jasmin? Die heizt zumindest auf Social Media Liebesgerüchte mit Andreas an. Sie postete zuletzt einen Beitrag mit gemeinsamen Bildern und lässt durchblicken, dass sie mit dem Landwirt immer in Kontakt stand.