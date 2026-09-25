Thriller-Sensation stürmt auf Platz 5 der erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten: Sie wurde über 120 Millionen Mal geschaut

Die erfolgreichste Netflix-Serie des bisherigen Jahres hat es jetzt in die ewige Rangliste des Streamers geschafft. Mit über 120 Millionen Views steht sie dort nun auf Platz 5.

Mit Serienadaptionen der Bestseller-Romane des US-amerikanischen Autors Harlan Coben hat sich Netflix in den letzten Jahren eine echte Goldgrube erschlossen. 13 Miniserien sind aus dem Universum bisher bei dem Streamer erschienen, eine erfolgreicher als die andere. Mit Nur für dein Leben startete dieses Jahr der bisher größte Thriller-Hit aus dem Hause Coben, der sich jetzt auch in der ewigen Rangliste von Netflix verewigen konnte.

Harlan Cobens Nur für dein Leben erobert die All Time Top 10 von Netflix

Aufmerksame Beobachter:innen der Netflix-Charts werden bemerkt haben, dass Harlan Cobens Nur für dein Leben auffällig lange in den hiesigen Top 10 vertreten war. Wochenlang hielt sich die Thriller-Miniserie mit Avatar-Star Sam Worthington in zahlreichen Ländern sogar auf Platz 1 der Serien-Charts und konnte sein Publikum halten. So überrascht es letztendlich wenig, dass die Serie es nun auch in die All Time Top 10 von Netflix geschafft hat.

Mit 120,8 Millionen Views hat Nur für dein Leben das Feld von hinten aufgerollt und sich bis auf den 5. Platz der erfolgreichsten englischsprachigen Serien des Streamers vorgekämpft. Dabei ist die Miniserie an großen Hits wie der 1. Staffel von Bridgerton, Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer und sogar Wednesday Staffel 2 vorbeigezogen. Doch seht selbst.

Das ist die All Time Top 10 der englischsprachigen Netflix-Serien:

Platz 1: Wednesday, Staffel 1 – 252,1 Millionen Views

Platz 2: Adolescence – 142,6 Millionen Views

Platz 3: Stranger Things, Staffel 4 – 140,7 Millionen Views

Platz 4: Stranger Things, Staffel 5 – 133,8 Millionen Views

Platz 5: Harlan Cobens Nur für dein Leben - 120,8 Millionen Views

Platz 6: Wednesday, Staffel 2 – 119,3 Millionen Views

Platz 7: Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer – 115,6 Millionen Views

Platz 8: Bridgerton, Staffel 1 – 113,3 Millionen Views

Platz 9: Das Damengambit – 112,8 Millionen Views

Platz 10: Bridgerton, Staffel 3 – 106,0 Millionen Views

Für die All Time Top 10 zählt Netflix nur die Viewingzahlen in den ersten 91 Tagen nach Veröffentlichung eines Titels. Da Nur für dein Leben am 18. Juni 2026 bei Netflix gestartet ist, werden also keine weiteren Streams für die Serie in das Ranking hinzugezählt. Somit kann sie den beiden Stranger Things-Staffeln, geschweige denn Adolescence und Wednesday Staffel 1 nicht mehr gefährlich werden. Dennoch ein beachtlicher Erfolg.

Harlan Coben-Nachschub ist schon geplant

Fans des Thriller-Universums dürfen sich schon jetzt auf Nachschub aus dem Hause Coben freuen. Die britische Miniserie Das Grab im Wald wird aktuell gedreht und soll wahrscheinlich 2027 bei Netflix erscheinen.

Auch interessant: Neue Miniserie jetzt bei Netflix

Auch die heiß erwartete Serie Myron Bolitar um die Geschichte eines ehemaligen NBA-Stars soll nächstes Jahr starten.