Nur für dein Leben-Star Milo Ventimiglia kennt ihr aus einer absoluten Kultserie, die mit 7 Staffeln bei Netflix streamt

In der neuen Harlan Coben-Serie Nur für dein Leben bei Netflix entdecken Serienfans gleich mehrere bekannte Gesichter. Eines davon gehört zu Milo Ventimiglia, der durch einen absoluten Kult-Hit groß wurde.

Am 18. Juni ist die neueste Harlan Coben-Serie Nur für dein Leben bei Netflix an den Start gegangen, in welcher Sam Worthingtons David Borroughs als fälschlicherweise verurteilter Mann eine Gefängnisstrafe absitzt. Aus der Frage, was wirklich mit seinem Sohn passiert ist, entspinnt sich über acht Episoden ein verwinkelter und packender Thriller.

Dabei bleibt der Avatar-Star nicht das einzige bekannte Gesicht im Cast, denn schon bald lernen wir den charmanten Milliardärssohn Hayden kennen, der sich als Ex-Freund von Davids ehemaliger Schwägerin Rachel (Britt Lower) entpuppt. Doch warum kommt euch Milo Ventimiglia so bekannt vor? Wir verraten es euch.

Nur für dein Leben: Hayden-Darsteller Milo Ventimiglia kennt ihr aus Gilmore Girls, This Is Us und mehr

Eingefleischte Serienfans dürften Ventimiglia tatsächlich gleich aus mehreren großen Serien kennen. Berühmt wurde der mittlerweile 48-jährige Schauspieler mit der Kultserie Gilmore Girls, in welcher er ab Staffel 2 zu sehen war.

In der Serie verkörperte er Jess Mariano, den geheimnisvollen Neffen von Café-Besitzer Luke (Scott Patterson), der später eine romantische Beziehung mit Hauptfigur Rory (Alexis Bledel) eingeht. Für viele gilt Jess als einer der großen Fanlieblinge der Serie, der am Ende mit Rory hätte zusammenbleiben sollen. Seine Ansprache in der 22. Folge von Staffel 5, in der er Rory mit ihrem Uni-Abbruch in Yale konfrontiert, ist in die Seriengeschichte eingegangen.

Das war jedoch nicht die einzige große Serienrolle von Ventimiglia. Von 2006 bis 2010 war er als Peter Petrelli in der Fantasyserie Heroes zu sehen und verkörperte die übernatürlich begabte Figur in ganzen 70 Folgen. Später ergatterte er in This Is Us eine weitere große Serienhauptrolle und verkörperte Jack Pearson von 2016 bis 2022 in stolzen 104 Episoden.

Weitere namhafte Einträge in Ventimiglias Filmographie stellen etwa die Filme Rocky Balboa und Creed II, sowie die Serien The Marvelous Mrs. Maisel, The Whispers, Chosen und Mob City dar.

Achtung, es folgen Spoiler zum Ende von Nur für dein Leben bei Netflix: Während Ventimiglia in seinen großen Serienrollen stets den still-schweigsamen romantischen Helden spielte, ist seine Rolle in Nur für dein Leben weitaus perfider. Auf den ersten Blick wirkt Hayden wie der nette Typ von nebenan: gutaussehend, charmant und reich – doch in Wahrheit verbirgt sich in ihm ein Mörder. Hier wollte die Serie offensichtlich mit der Erwartung des Publikums spielen, das Ventimglia durch seine bisherigen Rollen in eine gänzlich andere Kategorie einsortiert. Spoiler Ende.

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Wo könnt ihr Gilmore Girls, Heroes und This Is Us streamen?

Wenn ihr Milo Ventimiglia jetzt einmal in seinen Paraderollen erleben wollt, findet ihr alle sieben Staffeln von Gilmore Girls sowie das 2016 erschienene Revival Gilmore Girls: Ein neues Jahr bei Netflix. This Is Us streamt bei Disney+ im Abo, während ihr Heroes bei aktuell nur als Kauftitel bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime Video, MagentaTV und Maxdome schauen könnt.

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Harlan Coben-Nachschub findet ihr dagegen bei Netflix, wo mittlerweile 12 (!) Adaptionen aus dem Thriller-Universum streamen.

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