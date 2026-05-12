Nur Kinder der 90er erinnern sich an diese großartige Sci-Fi-Serie: Nach fast 10 Jahren kommt sie ins Fernsehen zurück

An diese Serie erinnern sich nur echte Kinder der 90er: Bevor Parallelwelten richtig hip wurden, durchreiste dieses schräge Sci-Fi-Quartett unzählige davon im TV. Nun kehrt sie zurück.

Das Multiversum gehört wohl zu den spannendsten Konzepten, die Science Fiction auf Lager hat. In der Serie Loki, die das MCU für immer verändert hat, bereisten wir bereits die Marvel-Version des Multiversum, aber auch die Spiegelwelt-Episoden in Star Trek: Deep Space Nine und das Sci-Fi-Spektakel Everything Everywhere All at Once kommen sofort in den Sinn, wenn man an Parallelwelten denkt.

Wer hier hoffnungslos unter den Tisch fällt, ist eine 90er-Serie, die nach fünf Staffeln und 88 Episoden definitiv mehr Aufmerksamkeit verdient hätte: Die Rede ist von der Sci-Fi-Show Sliders - Das Tor in eine fremde Dimension, die ihr bald wieder auf dem Sender Tele 5 sehen könnt.

Zurück im TV: Die Sci-Fi-Serie Sliders entführt uns in unzählige Parallelwelten

Der Physikstudent Quinn Mallory (Jerry O'Connell) hat ein Händchen für Basteleien: Ganz nebenbei entwickelt er in seiner Garage ein Gerät, das Tore in unzählige Parallelwelten öffnet. Natürlich bleibt eine solche Erfindung nicht ohne Risiko: Bei einem Experiment wird er mit seinem Professor Maximillian Arturo (Herr der Ringe-Star John Rhys-Davies), seiner Freundin Wade Welles (Sabrina Lloyd) und dem Sänger Rembrandt Brown (Cleavant Derricks) in eine andere Realität geschleudert.

Von da an beginnt eine lange Reise zurück in die eigene Dimension: Das bunte Quartett, das später noch durch die Soldatin Maggie Beckett (Kari Wuhrer) ergänzt wird, springt von Dimension zu Dimension und erlebt ein abgefahrenes Abenteuer nach dem nächsten. Jede Episode führt sie in eine alternative Version der Erde, in denen sich Machtverhältnisse, historische Ereignisse oder technologische Entwicklungen von unserer Welt unterscheiden.

Die Serie stellt Fragen, die bis heute zum Nachdenken bringen: Was wäre, wenn statt Athleten die intelligentesten Menschen der Welt als Stars gefeiert würden – oder wenn die Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen umgedreht wären? Grundlegende Themen wie diese wechseln sich mit persönlichen Geschichten ab, in denen die Protagonisten auch alternativen Versionen ihres eigenen Lebens begegnen.

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Diese Sci-Fi-Serie wurde vergessen – dabei ist sie ein echtes Juwel

Sliders ist der Traum eines jeden klassischen Sci-Fi-Fans: Fester Ensemble-Cast, episodische Erzählweise und fast 70 Stunden Unterhaltung. Trotzdem taucht sie in kaum einer Bestenliste auf – es scheint, als hätten die meisten Fans die Abenteuer des schrulligen Quartetts nach 30 Jahren vergessen.

Vor allem der Original-Cast teilt eine starke Chemie, die bis heute überspringt. Die bereisten Parallelwelten sind ausgefallen und schaffen es, trotz ihrer leicht in die Jahre gekommenen Effekte, zu überzeugen. So schreibt Jason Kobely für ScreenRant :

Es hat einen gewissen Reiz zu sehen, wie das Kreativteam von Sliders die Einschränkungen der Fernsehbudgets der 1990er Jahre geschickt umgangen hat, um fesselnde und eindringliche Parallelwelten zu erschaffen.

Sliders zurück im TV: Die große Chance für alle Sci-Fi-Fans

Nachdem Sliders 1995 bei FOX startete und nach drei Jahren vom Kabelsender Sci-Fi-Channel übernommen wurde, lief die Serie in Deutschland ab 1997 bei RTL. Kabel eins und Nitro wiederholten die Show mehrfach, doch die letzte Free TV-Ausstrahlung liegt mittlerweile fast 10 Jahre zurück – in dieser Zeit war die Serie auch in keinem Streaming-Abo zu finden.

Das ändert sich jetzt: Tele 5 schnappt sich die Rechte für die 5 Staffeln und platziert sie ab dem 25. Mai passend montags bis freitags um 17:15 Uhr, zwischen den Wiederholungen von Star Trek: Voyager und Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert. Damit habt ihr jetzt die perfekte Chance, der Serie eine späte aber wohlverdiente Chance zu geben.