Nur noch 10 Tage kostenlos streamen: Einer der besten Abenteuerfilme für die ganze Familie

Nur noch für kurze Zeit könnt ihr in der ZDF-Mediathek einen der größten deutschen Abenteuerfilme für die ganze Familie streamen. Die Geschichte basiert auf einem TV-Klassiker.

Wickie und die starken Männer ist bei Groß und Klein bekannt. Kein Kind kommt um die Geschichte des cleveren Wikingerjungen herum, und das hat seinen Grund: Die Zeichentrickserie war so erfolgreich, dass sie auch über vierzig Jahre später noch immer im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wird. Es lässt sich also durchaus von einem Stück Kindheit sprechen.

Dieses erfährt durch die Realverfilmung von 2009 eine herzerwärmende Würdigung. Regie führte niemand Geringeres als Michael "Bully" Herbig.

Abenteuerfilm aus Deutschland im Stream: Darum geht's in Wickie und die starken Männer

Wickie (Jonas Hämmerle) ist der Sohn des großen Wikinger-Chefs Halvar (Waldemar Kobus) von Flake. Im Gegensatz zu seinem starken Vater ist Wickie eher schmächtig, dafür aber das cleverste Kind im Dorf. Trotz seiner schlauen Einfälle wird er von den anderen Jungen gehänselt.

Das ändert sich jedoch schlagartig, als der Schreckliche Sven (Günther Kaufmann) die Kinder von Flake entführt. Auf einmal sind Halvar und seine Krieger, die starken Männer (unter anderem Christian Koch, Nic Romm und Mike Maas), auf den Grips des kleinen Wickie angewiesen. Eine große Reise beginnt, auf der Wickie sich behaupten muss, um die anderen Kinder zu retten.

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Streaming-Tipp in der ZDF-Mediathek: Realfilmversion von einem Stück Zeichentrickkindheit

Das Erste, was bei diesem Film ins Auge fällt, ist seine hohe Qualität sowohl bei den Bildern als auch bei der Besetzung. Es ist ohne Frage eine Herausforderung, den liebevoll gezeichneten Figuren von damals gerecht zu werden. Doch das hat Wickie und die starken Männer mühelos geschafft.

Besonders überzeugt Jonas Hämmerle, der mit nur zehn Jahren die Titelrolle des cleveren Wikingerjungen übernahm. Eine Menge Verantwortung in so jungen Jahren, doch Hämmerle wird ihr mehr als gerecht. Er spielt Wickie so lebensfroh und mitreißend, dass er für das junge Publikum schnell zum Helden wird und die Erwachsenen sich für 85 Minuten wieder selbst wie Kinder fühlen dürfen.

Doch Wickie wäre nicht Wickie, wenn da nicht auch die starken Männer von Flake wären. Um sie zu finden, richtete Herbig die öffentliche Castingshow Bully sucht die starken Männer! auf ProSieben aus und fand sechs hervorragende, wenngleich noch nicht allzu bekannte Schauspieler. Das ist den Charakteren nur dienlich: Sie dürfen sich hier ganz entfalten und treten nicht hinter berühmten Namen zurück.

Ein gutes Beispiel für alle Caster:innen, dass es sich lohnt, auch mal abseits der bekannten Teiche zu fischen: Die starken Männer mit ihren sehr spezifischen Eigenschaften erhielten eine geniale Besetzung, die der Vorlage ganze Ehre macht und mit leuchtenden Augen bestaunt werden darf.

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Zudem wartete der Cast mit einer großen Überraschung auf: Günther Kaufmann als der Schreckliche Sven. Mit so einer prominenten Besetzung hat niemand gerechnet. Dafür passte sie umso besser. Kaufmann verkörpert die Rolle des Bösewichts perfekt und schafft es auf geniale Weise, uns sowohl Angst einzujagen als auch zum Lachen zu bringen. Die Freude an der Rolle, am Spiel, ist in jeder Szene zu finden und ist beim Gucken des Films geradezu ansteckend.

Schauspielerisch ist dieser Abenteuerfilm zweifelsfrei ein Goldstück. Zum großen Zauber trägt aber auch die Musik bei, die aus der Feder von Ralf Wengenmayr stammt, der auch den Soundtrack für Bullys Der Schuh des Manitu geschrieben hat. Neben der allseits bekannten Wickie-Titelmelodie sind es mitunter seine Orchesterklänge, die in allen Generationen vor dem Fernseher die Abenteuerlust wecken. Darüber hinaus hält der Film für das ältere Publikum noch die ein oder andere Anspielung auf Filme wie Der Herr der Ringe und Der weiße Hai parat, kurz: ein Film für die ganze Familie.

Wickie und die starken Männer könnt ihr noch aktuell kostenlos in der ZDF-Mediathek streamen

Eine solch treffsichere und nuancenreiche Charakterdarstellung darf man sich einfach nicht entgehen lassen. Mut zur Mimik, Komik und auch zur Karikatur, die aber trotzdem immer authentisch wirkt und nie "zu viel" ist: All das ist Bullys Team gelungen. Die Liebe zum Detail steckt in jeder Einstellung. Keine Frage, dieser Film trägt Herbigs Handschrift. Ihr könnt ihn noch bis zum 5. Mai 2026 kostenlos in der ZDF-Mediathek streamen.

