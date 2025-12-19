Nur noch 12 Tage bei Netflix: Die erfolgreichste Fantasy-Reihe aller Zeiten verschwindet

Das Timing ist wirklich äußerst ungünstig: Netflix verabschiedet sich von einer sagenhaften Fantasy-Reihe und ihren Ablegern. In weniger als zwei Wochen ist es schon so weit.

Was gibt es Schöneres, als sich zur kalten Jahreszeit unter eine Decke zu mummeln und in einer Fantasy-Welt zu verschwinden? Gerade die Harry Potter-Filme erfreuen sich jedes Jahr großer Beliebtheit, sobald die Temperaturen fallen und ein trostloses Grau Einzug in den Alltag hält. Doch jetzt verschwindet die Reihe von Netflix.

Nur noch bis zum Ende des Monats habt ihr Zeit, um euch in den Hallen und Gängen von Hogwarts zu verlieren. Nicht nur trennt sich Netflix von den acht Teilen der Hauptreihe rund um Harry, Hermine und Ron. Auch die ersten beiden Teile der Tierwesen-Saga befinden sich nur noch zwölf Tage im Streaming-Abo bei Netflix.

Fantasy-Fans aufgepasst: Netflix trennt sich mal wieder von den Harry Potter-Filmen

Wenn ihr über die Feiertage einen Harry Potter-Rewatch plant, solltet ihr unbedingt darauf achten, dass ihr bis zum 31. Dezember 2025 das Finale erreicht. Ansonsten müsst ihr auf einen anderen Streamer ausweichen oder euch die einzelnen Fantasy-Abenteuer in physischer Form beschaffen, was generell auch kein Fehler sein dürfte.

Die Harry Potter-Filme erfreuen sich nicht ohne Grund seit Dekaden großer Beliebtheit. Produzent David Heyman und sein Team aus wechselnden Regisseuren haben eine unvergleichliche Filmerfahrung geschaffen, die nicht nur von ihren Figuren und deren Geschichten lebt, sondern auch von der liebevoll gestalteten Welt.

Hogwarts und all die anderen ikonischen Schauplätze sind nicht einfach nur Orte, die existieren, weil uns die Handlung dorthin führt. Man kann förmlich spüren, wie lange das Zauberschloss schon auf dem kargen Felsen in Schottland sitzt und wie viele Hexen und Zauberer sich ihren Weg durch die Winkelgasse gebahnt haben.

Zur Harry Potter-Reihe gehören:

Zur Phantastische Tierwesen-Reihe gehören:

Nicht bei Netflix, sondern HBO Max: Die Rückkehr nach Hogwarts steht schon fest

Fast zehn Milliarden US-Dollar haben die Filme aus der sogenannten Wizarding World insgesamt eingespielt. Das macht die Harry Potter-Reihe mit ihren Ablegern zum erfolgreichsten Fantasy-Franchise in der Geschichte der bewegten Bilder. Das nächste Mal, wenn wir nach Hogwarts zurückkehren, passiert es aber in Serienform.

Für HBO und den dazugehörigen Streaming-Dienst HBO Max (ab nächstem Jahr auch in Deutschland verfügbar) entsteht aktuell eine aufwendige Neuverfilmung, die episodisch erzählt wird. Pro Buch ist eine Staffel geplant, sodass die Harry Potter-Serie am Ende sieben Staffeln umfassen könnte. Starten soll sie 2027.