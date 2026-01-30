Nur noch 24 Stunden bei Netflix: Nach diesem grandiosen Sci-Fi-Film seht ihr die Welt mit anderen Augen

Netflix trennt sich von einem herausragenden Science-Fiction-Film, der seit einer Dekade in den Bann zieht. Euch erwarten atemberaubende Bilder und ein überaus berührendes Finale.

Wenige Dinge sind im Science-Fiction-Kino so faszinierend wie die Frage, ob wir allein im Universum sind. Gibt es irgendwo da draußen eine intelligente Spezies, die eines Tages mit uns Kontakt aufnehmen könnte? Und was würde passieren, wenn das nicht nur in den Weiten des Weltraums, sondern hier auf der Erde passiert?

Um diese Fragen zu beantworten, greift Hollywood gerne auf jede Menge Action zurück und verwandelt unsere Welt in ein Schlachtfeld. Weit abseits von Alien-Invasionen à la Krieg der Welten und Independence Day erzählt Arrival eine nachdenkliche Geschichte des ersten Kontakts. Aktuell könnt ihr den Film noch bei Netflix streamen.

Nur noch kurz bei Netflix: Arrival erzählt eine ganz faszinierende Sci-Fi-Geschichte

Auf einmal sind sie da: Zwölf riesige Raumschiffe, die unheilvoll über dem Erdboden schweben. Die ovale Form gibt Rätsel auf. Doch noch viel unheimlicher ist die Ruhe, die sie ausstrahlen. Keine Laser, keine Lichtblitze. Nichts. Die Raumschiffe sitzen einfach da, rund um den Globus verteilt, und warten. Doch worauf?

Das soll die Linguistin Louise Banks (Amy Adams) gemeinsam mit dem Physiker Ian Donnelly (Jeremy Renner) herausfinden. Sind die Aliens Freund oder Feind? Sind sie absichtlich hier oder gestrandet? Planen sie, auf dem Planeten zu bleiben, oder handelt es sich um eine kleine Exkursion in unser Sonnensystem?

Banks und Donnelly müssen die Grundlagen von Kommunikation völlig überdenken, um überhaupt mit den Außerirdischen ins Gespräch zu kommen. Ist ihnen das gelungen, erwartet sie kein Austausch über die Blockkaden von Handelsrouten, sondern ein Blick in ihre eigene, zerrissene Gefühlswelt, die sie selbst nicht verstehen.

Hyper-emotionale Science-Fiction: In Arrival geht es nicht um die Aliens, sondern um uns

Arrival ist ein Science-Fiction-Film, der sich oft auf einer metaphorischen Ebene bewegt und die Ankunft der Aliens vor allem dafür nutzt, die persönlichen Konflikte der Figuren zu ergründen. Bei Banks ist es etwa die Trauer um den Tod ihrer 12-jährigen Tochter, die dafür sorgt, dass sie sich immer weiter in sich zurückzieht.

Basierend auf der Kurzgeschichte Story of Your Life von Ted Chiang entpuppt sich Arrival als einnehmende Meditation über Kommunikation mit all ihren Hürden und Möglichkeiten. Die einfachsten, selbstverständlichsten Dinge müssen im Austausch mit den Fremden auf der Erde neu kalibriert, wenn nicht sogar neu definiert werden.

Mehr als über die Aliens finden wir somit über uns selbst heraus. Das macht Regisseur Denis Villeneuve in einem unheimlich kathartischen Augenblick im Finale des Films mehr als deutlich. Arrival bewegt sich damit in einer Linie mit hyper-emotionalen Sci-Fi-Blockbustern wie Interstellar und Ad Astra – Zu den Sternen.

Arrival verschwindet bei Netflix: Jetzt ist eure letzte Chance, um den Sci-Fi-Film zu schauen

Arrival wartet mit atemberaubenden Bildern von Kameramann Bradford Young (Solo: A Star Wars Story) und einem atmosphärischen Soundtrack von Jóhann Jóhannsson (Sicario) auf, die in Kombination mit der Geschichte komplett in den Bann ziehen. Selten konnte man so tief in die (Gefühls-)Welt eines Science-Fiction-Films eintauchen.

Bei Netflix könnt ihr das noch bis Ende des Monats erleben. Morgen, am 31. Januar 2026, verschwindet Arrival aus dem Streaming-Abo. Alternativ könnt ihr den Film bei Amazon Prime Video mit diversen Kauf- und Leihoptionen schauen.