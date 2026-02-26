Nur noch 4 Tage bei Netflix: Für Bridgerton-Fans ist dieser Film ein Muss

Zwei der mächtigsten Frauen der Geschichte im Streit um die Krone: Der Kostümfilm Maria Stuart ist der perfekte Bridgerton-Ersatz bei Netflix und setzt das Leben der berühmten Königin operngleich in Szene.

Was die High Society in Mayfair im 19. Jahrhundert schafft, können zwei Königinnen aus dem 16. Jahrhundert schon lange – bloß, dass es hier um mehr geht als um den Klatsch und Tratsch während der Ballsaison. Denn Maria Stuart und Elizabeth I. waren zwei der mächtigsten Frauen der Geschichte.

Bis zum 18. März 2026 könnt ihr die dramatische Verfilmung Maria Stuart, Königin von Schottland bei Netflix sehen und mehr über das Leben dieser beiden Königinnen inmitten eines von Männern und Intrigen bestimmten Hofstaates anschauen.

Streaming-Tipp bei Netflix: Zwei Königinnen müssen sich gegen ihren eigenen Hofstaat behaupten

Mit 18 Jahren kehrt Maria Stuart (Saoirse Ronan) aus Frankreich in ihre Heimat Schottland zurück und wirbelt dabei jede Menge Staub auf. Ihre bloße Anwesenheit stellt sämtliche bis dahin bestehenden Machtverhältnisse sowohl in Schottland als auch in England in Frage. Was weder ihrem bis dahin amtierenden Bruder noch der berüchtigten Königin Elizabeth I. (Margot Robbie) in London passen will. Auch die protestantische Kirche in Schottland sieht die Krone ungern in den Händen einer Katholikin.

Zwei Frauen an der Macht – für den männlich dominierten Hofstaat beider Länder eine unzumutbare Situation. Sowohl Elizabeth als auch Maria werden von ihren Beratern bestürmt und mit ihren “Ratschlägen” regelrecht bombardiert. Immer wieder müssen sich die beiden Frauen neu behaupten. Und während die Lords alles daran tun, sie gegeneinander aufzuhetzen, schweißt das die beiden Königinnen und Schwestern im Geiste nur mehr zusammen.

Maria Stuart, Königin von Schottland bei Netflix bietet den perfekten Bridgerton-Ersatz

Der Film orientiert sich sehr genau an den Eckdaten der Historie, ist dabei aber wesentlich aufschlussreicher als eine trockene Geschichtsstunde. Ein Grund dafür ist die aufwändige Inszenierung in historischen Kostümen. Wem die Ausstattung in Bridgerton gefallen hat, sieht sich hier in eine cineastische Oper versetzt. Als wären die Gemälde von damals zum Leben erwacht, sehen wir zwei starke Königinnen, die trotz der Krone viel mehr wie Gefangene wirken und in dieser Gefangenschaft den Beistand der jeweils anderen suchen.

Unbestreitbarer Höhepunkt der 124 Minuten ist die persönliche Begegnung von Maria und Elizabeth – die historisch nicht belegt ist. Umso dramatischer und berührender wirkt dieses Zusammentreffen auf uns Zuschauende. Ein wahrer Gänsehautmoment, der uns die Einsamkeit und Verzweiflung dieser beiden Frauen schmerzhaft empfinden lässt.

Maria Stuart, Königin von Schottland könnt ihr bis zum 18. März 2026 bei Netflix streamen

Der perfekte Bridgerton-Nachschub Maria Stuart, Königin von Schottland ist bis zum 18. März 2026 bei Netflix verfügbar. Wer das Datum verpasst, verpasst wirklich etwas. Der Film von Josie Rourke ist ein wahres Historienfilm-Meisterwerk. Eine Geschichtsstunde, die uns den Zeitgeist des 16. Jahrhunderts und das Dilemma der Frauen, ob mit oder ohne Krone, hervorragend greifen lässt.