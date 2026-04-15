Nur noch 5 Tage bei Netflix: Eines der größten Film-Franchises aller Zeiten verschwindet

Wenn ihr die ikonischste Agentenreihe aller Zeiten noch bei Netflix streamen wollt, müsst ihr euch beeilen. Bald nimmt der Streamer das Franchise aus dem Programm.

Zum Start des neuen Jahres konnten Action- und Agenten-Fans mit Netflix-Abo jubeln. Im Januar hat der Streaming-Dienst alle 25 James Bond-Filme und sogar die nicht zum offiziellen Kanon gehörende Feuerball-Neuverfilmung Sag niemals nie ins Programm aufgenommen. Falls ihr noch einige oder viele 007-Teile streamen wolltet, müsst ihr euch jetzt aber beeilen.

Bond-Franchise verschwindet im April bei Netflix

Wie bei dem Streamer selbst als Info steht, sind alle Bond-Filme nur noch bis zum 20. April im Netflix-Abo verfügbar.

Zur Auswahl stehen euch aktuell noch folgende Blockbuster:

Wie steht es aktuell um den nächsten James Bond-Film nach dem Craig-Finale?

Offiziell steht bislang fest, dass Dune-Regisseur Denis Villeneuve den neuen 007-Blockbuster für Amazon inszeniert. Ein neuer Bond-Darsteller nach dem Daniel Craig-Aus wurde aber bis jetzt noch immer nicht enthüllt. Als Top-Favorit für die Rolle zählte zuletzt der Brite Callum Turner, bekannt zum Beispiel aus der Apple-Kriegsserie Masters of the Air. Wann Bond 26 dann endlich ins Kino kommen soll, ist offen.

Podcast: Die 10 größten Streaming-Filme, die 2026 bei Netflix, Amazon und Co. starten

Schon jetzt stehen mehrere Film-Highlights, die 2026 im Stream starten, fest. Wir stellen euch die spannendsten kommenden Werke mit Stars wie Robert Pattinson, Charlize Theron und Denzel Washington im Podcast vor.

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Die Fantasy-Welten von Narnia und Avatar: Herr der Elemente kehren 2026 mit neuen Filmen zurück. Außerdem warten ein neues Piraten-Abenteuer als Fluch der Karibik-Ersatz, vielversprechende Romantikkomödien sowie ein Action-Thriller als knallharter Überlebenskampf auf euch.