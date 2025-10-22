Nur noch 6 Tage bei Amazon Prime: Epischer Kriegsfilm von einem der besten Action-Regisseure der Geschichte

Wenn ein Action-Meister wie John Woo einen Kriegsfilm dreht, darf man sich auf ein packendes Epos freuen. Bei Amazon Prime könnt ihr dieses nur noch wenige Tage im Abo streamen.

Explosionen und Zeitlupen sind sein Spezialgebiet: John Woo, der im Hongkong-Kino groß geworden und Mitte der 1990er Jahre nach Hollywood gewechselt ist, hat die Leinwand schon unzählige Male beben lassen. Action-Kracher sind sein Spezialgebiet. Sobald sich Körper in Bewegung befinden, schaut Woo ganz genau hin.

Nachdem er in den USA Blockbuster wie Mission: Impossible 2, Im Körper des Feindes und Operation: Broken Arrow inszeniert hatte, nahm er sich 2002 einem seiner bis heute größten Projekte an: dem Kriegsfilm Windtalkers, der für ein Budget von 115 Millionen US-Dollar entstand und sich noch für sechs Tage im Abo bei Amazon Prime befindet.

Nur noch kurz bei Amazon Prime: John Woos düsterer Kriegsfilm Windtalkers mit Nicolas Cage

Windtalkers entführt in den Zweiten Weltkrieg und erzählt von einer Gruppe Soldaten, die gegen japanische Streitkräfte ins Gefecht zieht. Zur Koordination hat sich die US-Armee eine besondere Taktik einfallen lassen: Sämtliche Funksprüche werden in der Sprache des Navajo-Volkes abgesetzt, damit sie der Feind nicht entschlüsseln kann.

Die Sergeants Joe Enders (Nicolas Cage) und Ox Anderson (Christian Slater) erhalten von oberste Stelle den Auftrag, die Funker Ben Yahzee (Adam Beach) und Charles Whitehorse (Roger Willie) zu beschützen. Diese gehören den Navajos an und sind die einzigen, die gewährleisten könnten, dass die Kommunikationskette nicht zusammenbricht.

Ein Teil der Mission bereitet Enders und Anderson Kopfschmerzen: Sollten Yahzee und Whitehorse in die Hände der Japaner fallen, müssen sie diese töten, bevor diese die Geheimcodes verraten können. Als wäre die Kriegssituation nicht schon schwer genug, tragen die Sergeants nun einen zusätzlichen moralischen Konflikt mit sich herum.

Windtalkers bei Amazon Prime: Nach über 20 Jahren lohnt sich ein neuer Blick auf den Kriegsfilm

Woo verwandelt die Prämisse in ein bildgewaltiges wie berührendes Spektakel, das in nervenaufreibenden Momenten von der Grausamkeit und Sinnlosigkeit des Tötens erzählt. Windtalkers wartet mit zwei (Neben-)Figuren auf, wie sie bei Genre-Kollegen kaum existieren, und verhandelt den Kriegsfilm im Kontext des Western.

Obwohl der Film seinerzeit von der Kritik stark auseinandergenommen wurde, lohnt sich über zwei Dekaden nach seinem Kinostart ein neuer Blick, sowohl im Hinblick auf seine Einordnung im Kriegsfilm-Kontext als auch hinsichtlich der Verortung im Schaffen von Woo, der auf seine markantesten Markenzeichen verzichtet.

Weiße Tauben und elegante Kugelballette haben keinen Platz in Windtalkers, auch wenn die ein oder andere Zeitlupe ihren Weg in den Film gefunden hat. Woo versucht, sich zwischen Hollywood-Ansprüchen, dem Gewicht der Geschichte und seinen eigenen Instinkten als Filmemacher zu positionieren – und das ist allemal spannend.