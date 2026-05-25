Nur noch 8 Tage bei Amazon Prime: Viel zu unbekannter Mystery-Thriller, der wirklich bis zur letzten Minute unvorhersehbar ist

Ihr seid auf der Suche nach einem packenden Thriller zum Streamen? Dann solltet ihr diesen Film besser schnell nachholen, denn schon in wenigen Tagen ist er nicht mehr im Abo verfügbar.

Manche Thriller lassen einen, selbst nachdem der Abspann gelaufen ist, nicht mehr los. Vor allem, weil man gerade noch dabei ist, irgendwie zu entschlüsseln, was da gerade gezeigt wurde. Falls euch das zusagt, gibt es im Abo von Amazon Prime Video ein starbesetztes Highlight zum Streamen: Stay aus dem Jahr 2005.

Stay bei Amazon Prime: Drei Tage voller Wahnsinn

Eigentlich hat Henry Letham (Ryan Gosling) mit Dr. Beth Levy (Janeane Garofalo) eine feste Psychiaterin. Doch eines Tages wird er unerwartet mit einer Vertretung konfrontiert. Sam Foster (Ewan McGregor) kann dennoch mit viel Mühe Henrys Vertrauen gewinnen und wird schon bald mit einer schweren Aufgabe konfrontiert.

Der junge Mann kündigt an, sich an seinem 21. Geburtstag das Leben zu nehmen. Foster bleiben lediglich drei Tage, um ihn von seinem Plan abzuhalten. Doch je mehr Sam in die Welt seines Patienten eintaucht, umso verwirrter wird er. Bald schon kann er nur mühsam zwischen Realität und Wahnsinn unterscheiden.

Top-Thriller mit großen Stars und vielen Rätseln

Inszeniert wurde Stay vom Regisseur Marc Forster. Dabei handelt es sich aber nicht um den deutschen Musiker. Forster führte beispielsweise bei James Bond 007 – Ein Quantum Trost mit Daniel Craig sowie dem Zombiefilm World War Z mit Brad Pitt Regie. Auch für Stay konnte er einige große Stars gewinnen. Neben Ewan McGregor und Ryan Gosling gehört auch Naomi Watts dem Ensemble an. Besonders faszinierend: Goslings Look – der unterscheidet sich maßgeblich von seinen heutigen Filmen.

Stay ist ein äußerst rätselhafter Thriller und dadurch auf jeden Fall kein Streifen, den ihr nebenbei schauen könnt. Der Film braucht eure volle Aufmerksamkeit und wird euch selbst dann nicht alle Antworten liefern. Das ist sicherlich nicht für jeden etwas, macht den Film aber gerade so reizvoll. Vor allem weil wir selbst mitten ins Geschehen gezogen werden und mit denselben Wahrnehmungsproblemen zu kämpfen haben wie der Psychiater Sam Foster.

Wer den düsteren Anstrich von Filmen wie Donnie Darko mag, wird auch bei Stay sehr gut unterhalten. Zusätzlich bringt der Thriller noch surreale Elemente mit sich, die wir beispielsweise von Mulholland Drive kennen. Sollte euch der Film ansprechen, müsst ihr euch jedoch beeilen.

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Jetzt habt ihr die letzte Chance, den Film bei Amazon Prime zu schauen. In acht Tagen verschwindet er aus dem Streaming-Abo.