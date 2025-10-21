Nur noch 9 Tage bei Amazon Prime: Actiongeladener Abenteuerfilm führt bis in das Grabmal einer vergessenen Königin

Bei Amazon Prime verschwindet in wenigen Tagen ein Action-Abenteuer aus dem Streaming-Abo, das eine der unterhaltsamsten Videospielverfilmungen der vergangenen Jahre ist.

Videospielverfilmungen genießen einen zweifelhaften Ruf. Obwohl Hollywood im Kino immer wieder ambitionierte und kostspielige Versuche in diesem Feld unternommen hat, stand am Ende meist eine Enttäuschung. Von Assassin's Creed über Warcraft bis hin zu Mortal Kombat: Hier wurde massig Potenzial verschenkt.

Eine Ausnahme bildet das Tomb Raider-Reboot aus dem Jahr 2018. Unter der Regie von Cold Prey-Mastermind Roar Uthaug schlüpft Ex Machina-Star Alicia Vikander in die Rolle der legendären Videospielheldin Lara Croft. Das Ergebnis ist ein action- und spanungsreicher Abenteuerfilm, der definitiv den Geist der Vorlage einfängt.

Kurzweilige Tomb Raider-Neuauflage bei Amazon Prime: Alicia Vikander überzeugt als Lara Croft

Die Handlung von Tomb Raider orientiert sich an dem gleichnamigen Videospiel-Reboot aus dem Jahr 2013. Wir erleben somit die Origin-Story der späteren Abenteuerin Lara Croft, die sich auf eine gefährliche Reise begibt. Sie will herausfinden, was mit ihrem Vater (Dominic West) passiert ist, der vor sieben Jahren spurlos verschwunden ist. Dabei bekommt sie es mit der zwielichtigen Organisation Trinity zu tun.

Neben der Geschichte greift der Tomb Raider-Film zahlreiche weitere Merkmale der zugrundeliegenden Videospielreihe auf – angefangen bei herausragende Action-Szenen über das Herausfinden von Geheimnissen bis zum Kampf gegen die Natur und diverse Gegner. Tomb Raider ist sehr gut darin, die furiosen Bewegungen des Spiels in eine adrenalingeladene Filmsprache zu übersetzen.

Dass der Tomb Raider-Film außerdem so gut funktioniert, liegt an seinerm Star: Alicia Vikander. Nach Angelina Jolie ist sie die zweite Schauspielerin, die Lara Croft in einem Live-Action-Film zum Leben erweckt. Ihre Interpretation fokussiert sich nicht nur auf die Action- und Survival-Elemente, sondern erforscht ebenfalls die zerbrechliche Seite der ikonischen Figur, die seit 1994 die Popkultur prägt.

Alicia Vikanders Lara Croft-Ära ist leider schon wieder vorbei – Amazon plant großen Neustart

Obwohl lange Zeit ein zweiter Tomb Raider-Film mit Vikander in Planung war, versackte das Projekt in der Entwicklungshölle und konnte selbst von Kreativen wie Ben Wheatley (High-Rise), Amy Jump (Free Fire) und Misha Green (Lovecraft Country) nicht gerettet werden. Seit einiger Zeit nun befindet sich ein weiterer Neustart in Arbeit – dieses Mal unter dem Dach von Amazon Prime in Form einer Serie.

Fleabag-Star Phoebe Waller-Bridge fungiert als kreativer Kopf des nächsten Tomb Raider-Reboots, während zuletzt Game of Thrones-Star Sophie Turner als neue Lara Croft gehandelt wurde. Offiziell ist das Casting bislang allerdings nicht. Ähnlich wie bei Teil 2 des Vikander-Films tut sich die Tomb Raider-Serie sichtlich schwer in ihrer Entwicklung. Seit Monaten hat es kein handfestes Update mehr gegeben.

Zum Weiterlesen: Warum Alicia Vikander eine großartige Lara Croft ist

Jetzt könnt ihr zumindest den Film von 2018 bei Amazon Prime streamen. Ihr müsst euch allerdings beeilen. Tomb Raider steht nur noch neun Tage im Abo zur Verfügung. Neben Vikander und West sind Walton Goggins, Daniel Wu, Hannah John-Kamen, Derek Jacobi, Nick Frost und Kristin Scott Thomas in weiteren Rollen zu sehen.