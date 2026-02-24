Nur noch 9 Tage bei Amazon Prime: Western-Epos, das 3 Stunden lang mit seinen Bildern überwältigt

Für kurze Zeit könnt ihr noch einen bildgewaltigen Western von und mit Kevin Costner im Amazon Prime-Abo streamen. Es soll der Auftakt zu einer gewaltigen Saga sein, die jetzt in der Produktionshölle steckt.

Wenn es um größenwahnsinnige Filmprojekte geht, ist Kevin Costners Name oft nicht weit entfernt. Nach legendär umstrittenen Werken wie Waterworld hat der Regisseur und Schauspieler vor wenigen Jahren erneut alles auf eine Karte gesetzt. Um seine Western-Saga Horizon zu realisieren, gab er sogar seine Hauptrolle im TV-Megahit Yellowstone auf.

Der erste Horizon-Teil ist 2024 erschienen und stellt den Auftakt der epischen Reise dar. Bis zum 4. März 2026 könnt ihr den Blockbuster noch bei Amazon Prime in der Abo-Flat * streamen. Um die Zukunft der Filmreihe ist es allerdings nicht gut bestellt.

Western-Epos noch kurz bei Amazon Prime: Darum geht es in Kevin Costners Horizon

Horizon spielt im Jahr 1861 und stellt gleich eine Vielzahl bedeutender Charaktere in den Mittelpunkt der weitreichenden Handlung. Dazu zählt die Siedlerin Frances (Sienna Miller), die einen großen Verlust verkraften muss, bevor sie bei Oberleutnant Trent Gephart (Sam Worthington) Trost findet. Ihr Schwager Owen (Will Patton) wagt sich derweil unter der Führung von Matthew (Luke Wilson) auf einen Siedlertreck. Mit dabei sind noch Figuren wie der böse Caleb (Jamie Campbell Bower) und Costner selbst, der den gutherzigen Revolverhelden Hayes spielt.

Hier könnt ihr noch einen deutschen Horizon-Trailer schauen:

Horizon - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die Zukunft der Horizon-Saga hängt in der Schwebe

Auch wenn der erste Horizon-Film praktisch ein dreistündiger Prolog ist, kann Costners Auftakt bereits als eigenständiges Western-Epos voller wuchtiger Bilder und verschlungener Spannung punkten. An den Kinokassen floppte Horizon jedoch, was die Zukunft der auf insgesamt vier Filme ausgelegten Saga erschüttert hat.

Costner hat Teil 2 bereits fertiggestellt und bei den Filmfestspielen in Venedig im September 2024 vorgestellt. Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke gehört zu den wenigen Menschen, die die Western-Fortsetzung so schon sehen konnten. Der deutsche Kinostart von Horizon 2 wurde schließlich jedoch vom Verleih gestrichen und der Western-Blockbuster wurde hierzulande bis heute nicht veröffentlicht.

Costner selbst soll während der Dreharbeiten von Horizon 3 das Geld ausgegangen sein, während er selbst in Klagen und Rechtsstreits rund um die Western-Großproduktion verwickelt wurde. Zurzeit ist nicht bekannt, wann und wie Horizon 2 in Deutschland erscheint und ob Horizon 3 jemals das Licht der Welt erblickt.

