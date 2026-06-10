Nur zwei Fehler im Gefragt – Gejagt-Finale kosten die ARD 10.000 Euro: Jäger verspielt sicheren Sieg

Im Finale von Gefragt – Gejagt geht es um alles, und selbst die Jäger können in solchen Situationen Fehler machen.

Auch die Besten machen Fehler. Doch wenn im Finale von Gefragt – Gejagt bei den entscheidenden Fragen die Nerven blank liegen, ist das extrem ärgerlich. Jäger Manuel Hobiger musste sich kürzlich geschlagen geben, nachdem er sich zwei signifikante Patzer geleistet hatte.

15 Punkte im Finale: Jäger stand bei Gefragt – Gejagt vor einer machbaren Aufgabe

Am 26. Mai qualifizierten sich bei Gefragt – Gejagt gleich drei Kandidat:innen für das Finale und erspielten insgesamt satte 10.500 Euro. Das Trio legte schließlich 15 Punkte innerhalb von zwei Minuten vor – für den Jäger eigentlich eine machbare Aufgabe.



Für Manuel Hobiger, Jäger des Abends, schien auch das Finale anfangs wie ein Spaziergang. In der ersten Minute konnte er schon neun Punkte ergattern und der Sieg erschien in greifbarer Nähe. Bei einer Mathefrage musste er dann aber passen.



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Die Fehler häuften sich, doch Hobiger hatte Glück: Das gegnerische Team konnte ihn nur einmal zurücksetzen, sodass die Chance auf den Sieg bestehen blieb. Mit 13 von 15 Punkten und 17 verbleibenden Sekunden war der Erfolg für den Jäger eigentlich zum Greifen nah.



Doch dann patzte Hobiger. Nach der zweiten falsch beantworteten Frage war jedem klar, dass der Jäger das Finale verspielt hatte. Das Team freute sich über den Sieg und Moderator Alexander Bommes gratulierte, konnte sich eine Spitze aber nicht verkneifen: "Ein bisschen Nacharbeit sehe ich da gerade bei Ihnen."

