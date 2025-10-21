Nur zwei Tage nach der Premiere hat Netflix seine neue und erfolgreiche Serie, die auf einem Videospiel basiert, für Staffel 2 verlängert

Eine erfolgreiche Thriller-Serie auf Netflix bekam kürzlich eine 2. Staffel zugesprochen. Sie gehört zu einem Videospiel-Franchise, das sich um einen legendären Agenten dreht.

Die besten Agenten begeistern mehrere Generationen. Das gilt für James Bond, aber auch für Sam Fisher: Der NSA-Agent und Held der beliebten Splinter Cell-Spielereihe hatte seinen ersten Auftritt bereits 2002. Kürzlich erst erschien auf Netflix eine Serien-Adaption namens Splinter Cell: Deathwatch, die bei vielen Fans gut ankam. Eine zweite Staffel hat mittlerweile grünes Licht bekommen.

Netflix setzt Splinter Cell-Franchise mit Deathwatch Staffel 2 fort

Wie Variety berichtet, wird Netflix die Serie um eine zweite Staffel verlängern. Die Bestätigung gab es bereits einen Tag nach dem Start des Thriller-Abenteuers am 14. Oktober. Wie genau es mit Sam Fisher (Originalstimme: Liev Schreiber) in der Geschichte weitergeht, steht noch nicht offiziell fest.

Schaut hier den Trailer zu Splinter Cell Deathwatch:

Splinter Cell Deathwatch - S01 Trailer (Deutsch) HD

Staffel 1 drehte sich um Fisher, der aus dem Ruhestand erneut in seine Agententätigkeit zurückkehren muss – seine verwundete junge Kollegin Zinnia (Kirby Howell-Baptiste) braucht Hilfe.

Autor und Produzent der Serie ist John Wick-Regisseur Derek Kolstad. Die erste Staffel umfasst acht Folgen von jeweils etwa 20-30 Minuten Länge. Wann genau Staffel 2 von Splinter Cell: Deathwatch erscheinen soll, ist noch nicht bekannt. Wir rechnen aber nicht vor Ende 2026 mit einer Veröffentlichung.

Die Splinter Cell-Videospielreihe besteht aus insgesamt acht Veröffentlichungen zwischen 2002 und 2013.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor bei unserer internationalen Schwesternseite SensaCine erschienen.