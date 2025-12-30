Ocean's 14 bringt neben George Clooney und Brad Pitt 3 weitere Mega-Stars der Original-Reihe zurück

Die Ocean's-Fortsetzung mit George Clooney und Brad Pitt wird immer konkreter. Jetzt sollen auch drei weitere große Original-Stars für Ocean's 14 zurückkehren.

Die Ocean's-Trilogie von Steven Soderbergh gehört zu den beliebtesten und erfolgreichsten Heist-Reihen der 2000er Jahre. Schon lange kursierten Gerüchte um eine mögliche Fortsetzung, die George Clooney zum vierten Mal als Danny Ocean mit einer Bande Kleinkrimineller einen Coup drehen lässt.

Jetzt wird Ocean's 14 immer konkreter. Tatsächlich bestätigte Clooney nun persönlich einige namhafte Rückkehrer.

Ocean's 14 bringt Julia Roberts, Matt Damon und Don Cheadle zurück

Wie Clooney in einem umfangreichen Porträt mit Variety enthüllte, sollen neben dem Schauspieler und dem bereits bestätigten Brad Pitt ebenfalls Julia Roberts, Matt Damon und Don Cheadle zurückkehren. Die drei gehörten zur Stammriege der Reihe und waren bereits im ersten Teil Ocean's Eleven zu sehen.

Ocean's 14 soll sich an der 70er-Jahre Gauner-Komödie Die Rentnergang orientieren, in der es ein paar in die Jahre gekommene Kleinkriminelle noch einmal wissen wollen. So soll Clooneys Danny Ocean in der Fortsetzung die ältere, aber gleichzeitig auch weisere Gang wieder zusammentrommeln.

Zunächst wurde Im Westen nichts neues-Regisseur Edward Berger für die Inszenierung vermutet, Anfang des Jahres wurde jedoch berichtet, dass stattdessen The Fall Guy-Regisseur David Leitch den Posten übernehmen soll.

Wann kommt Ocean's 14 ins Kino?

Die Dreharbeiten für Ocean's 14 sollen im Oktober 2026 endlich starten. Mit etwas Glück können wir mit dem Film also ab Ende 2027 in den Kinos rechnen.

