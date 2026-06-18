Ocean's Eleven-Prequel mit Margot Robbie hat jetzt seinen Bösewicht: Er spielte in einem der besten Filme des letzten Jahres die Hauptrolle

Das Ocean's Eleven-Prequel mit Bradley Cooper und Margot Robbie nimmt immer mehr Gestalt an. Jetzt wurde der Schurke des Films in einem oscarnominierten Star gefunden.

Die Ocean's-Reihe zählt zu den beliebtesten Filmreihen der 2000er Jahre und hat neben der Original-Trilogie mit George Clooney, Brad Pitt und Matt Damon ein Spin-off namens Ocean's 8 hervorgebracht. Jetzt sind gleich zwei neue Filme in der Mache – eine Fortsetzung, in der die Original-Stars zurückkehren sollen, und ein Prequel, das in die 60er Jahre entführt und einen neuen Cast vorstellt.

Letzteres Projekt geht nun immer weiter auf die Zielgerade zu. Denn das Ocean's Prequel hat seinen Bösewicht gefunden.

Oscar-Kandidat Wagner Moura wird in Ocean's Eleven-Prequel zum Bösewicht

Wie der Hollywood Reporter berichtet, soll Wagner Moura im heiß erwarteten Ocean's Eleven-Prequel in die Rolle des Bösewichts schlüpfen. Moura wurde unter anderem durch die Netflix-Serie Narcos bekannt, in der er den legendären Drogenbaron Pablo Escobar verkörperte.

Erst dieses Jahr wurde Moura für seine Rolle in The Secret Agent als bester Hauptdarsteller bei den Oscars nominiert, kurz vorher wurde er mit dem Golden Globe ausgezeichnet und erhielt den Darstellerpreis in Cannes. Mit einer starken Wertung von 98 Prozent bei Rotten Tomatoes zählt der Agenten-Thriller zu den besten Filmen des letzten Jahres.

Moura wird zum Cast um Barbie-Star Margot Robbie und Bradley Cooper (Hangover) stoßen, die das neue Prequel anführen sollen. Beide sind auch hinter der Kamera involviert, Cooper als Regisseur, Co-Drehbuchautor und Produzent, Robbie ebenfalls als Produzentin mit ihrer Firma Lucky Chap.

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Die Original-Stars der Ocean's-Reihe um George Clooney werden in dem neuen Film nicht zurückkehren, da das Prequel viele Jahrzehnte vor dem ersten Teil, in den 1960er Jahren, angesiedelt ist. Konkreter spielt der Film im Jahr 1962, wo ein ganz bestimmtes Gauner:innen-Duo den Grand Prix in Monaco infiltriert.

So erklärte Robbie dieses Jahr bei der CinemaCon: "Bevor Danny Ocean jemals einen Fuß nach Las Vegas gesetzt hat, haben ihm zwei Masterminds alles gelehrt ... seine Eltern." Cooper und Robbie werden voraussichtlich die Rollen von Danny Oceans Eltern übernehmen.

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Wann kommt das Ocean's Eleven-Prequel ins Kino?

Die Dreharbeiten des Films sollen Ende Juli in Paris beginnen und dann im Süden Frankreichs weitergehen. Das Ocean's-Prequel soll schließlich am 24. Juli 2027 in den deutschen Kinos eintreffen.