Off Campus enthüllt das Hauptpaar für Staffel 2: Um diese Figuren geht es in der Amazon-Fortsetzung

Off Campus-Fans dürfen sich auf eine 2. Staffel der Rekord-Serie bei Amazon Prime Video freuen. Jetzt hat der Streamer enthüllt, um welche Figuren es darin gehen wird.

Am 13. Mai 2026 ist die neue YA-Serie Off Campus bei Amazon gestartet und hat dort direkt schwarze Zahlen geschrieben. Als dritterfolgreichstes Seriendebüt aller Zeiten ist die College-Romanze in die Prime Video-Geschichte eingegangen und konnte innerhalb von nur zwölf Tagen über 36 Millionen Views generieren.

Kein Wunder, dass der Streamer bereits auf Hochtouren an einer Fortsetzung für den Serien-Hit arbeitet. Schon jetzt gibt es erste Details zu Staffel 2 zu verbuchen, die die wahrscheinlich wichtigste Frage nach der Auftakt-Season beantwortet: Wer wird das Hauptpaar in Staffel 2?

Off Campus Staffel 2 dreht sich um Allie und Dean: Mika Abdalla und Stephen Kalyn kehren zu Prime Video zurück

Off Campus basiert auf der gleichnamigen Romanreihe von Ella Kennedy, die mittlerweile fünf Bücher der Hauptreihe umfasst. Jedes der Bücher stellt ein neues Paar an der fiktiven Briar Universität ins Zentrum, womit es die Reihe etwa den Romanvorlagen von Bridgerton und Heated Rivalry gleichtut. Somit wird sich auch Staffel 2 der Amazon-Adaption nicht mehr primär um Hannah (Ella Bright) und Garrett (Belmont Cameli) drehen, sondern neue Liebende in ihrer Mitte vorstellen.

Diese wurden nun offiziell von Amazon Prime Video enthüllt. Demnach werden Allie Hayes und Dean Di Laurentis ins Scheinwerferlicht treten, deren Romanze sich bereits in Staffel 1 angedeutet hat. Die beiden werden von Mika Abdalla und Stephen Kalyn dargestellt. Zur Feier des Tages teilten Prime Video sowie der offizielle Serien-Account gleich ein passendes Video auf X:

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Hannah- und Garrett-Fans brauchen jedoch unbesorgt sein, denn auch wenn die beiden nicht mehr im Zentrum der Handlung von Staffel 2 stehen werden, sollen sie wie viele weitere der aus Staffel 1 bekannten Figuren in der Fortsetzung zurückkehren. Das erklärte auch Serienschöpferin Louisa Levy in einem Statement gegenüber Variety :

Wir freuen uns sehr, die Geschichte von Allie und Dean als unsere Hauptromanze in Staffel 2 weiterzuerzählen, nachdem der Startschuss dafür in Staffel 1 gefallen ist. Aber wenn ihr euch in Hannah und Garrett verliebt habt, macht euch keine Sorgen – sie werden immer noch einen integralen Teil in unserem robusten Ensemble spielen. Wir freuen uns darauf, das nächste Kapitel von allen zu erzählen. Es gibt eine Menge, dem Fans entgegenfiebern dürfen!

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Wann kommt Off Campus Staffel 2 zu Amazon Prime Video?

Die 2. Staffel von Off Campus wurde noch vor dem Staffel 1-Start offiziell durch Amazon Prime Video bestätigt. Somit können die Dreharbeiten bereits in Kürze beginnen. Wenn alles gut geht, dürfen Fans somit womöglich schon 2027 mit Staffel 2 bei Prime Video rechnen. Stoff für weitere Staffeln gibt es Dank Kennedys Romanreihe danach noch genug.