Off Campus-Star Belmont Cameli wollte seinem Kindheitsfreund eine Niere spenden und rettete gleich 6 Leben

Manche Chancen ergeben sich nicht oft. Zum Beispiel die, einem Freund das Leben zu retten. Für Off Campus-Darsteller Belmont Cameli war die Sache damit klar.

Seriendarsteller Belmont Cameli (Empire, Until Dawn) kennen viele Zuschauer:innen aus dem erfolgreichen romantischen Amazon Prime-Drama Off Campus. Weit weniger bekannt: Vor acht Jahren rettete der Serienstar einem Freund das Leben.

Off Campus-Star Belmont Cameli wollte eine Niere spenden, aber war kein Match

Wie People im Mai berichtete, traf Off Campus-Darsteller Belmont Cameli im Jahr 2018 (damals erst 20 Jahre alt) eine wesentliche Entscheidung. Sein Kindheitsfreund Brendan Flaherty benötigte eine neue Niere. Cameli erklärte sich bereit, ihm eine seiner eigenen Nieren zu spenden, er und Flaherty waren allerdings kein passendes Match.

Aus der angedachten Nierenspende entstand eine größere Aktion, bei der Flaherty die rettende Niere letztlich von einer anderen Person gespendet bekam. Cameli war letztlich Teil einer 14 Menschen umfassenden Organspendeaktion, bei der sieben Patient:innen ein neues Organ bekamen. Kurz darauf äußerte sich der Darsteller auf Instagram:

Ich hatte das Glück und das Privileg, ein Leben retten zu dürfen. Tatsache ist, dass die meisten von uns zwei gesunde Nieren haben, während Tausende von Menschen Tag für Tag damit zu kämpfen haben, mit nur einer versagenden Niere zu leben.

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Cameli beschrieb an dieser Stelle, das täglich 20 Menschen beim Warten auf eine Nierentransplantation sterben. Eine Wartezeit, die im Schnitt übrigens 3,5 Jahre betragen könne.

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Cameli verbesserte das Leben von sieben Menschen und ihren Angehörigen

Auch Camelis gesunde Niere, die kein Match für seinen Freund war, kam zum Einsatz. Der Darsteller betonte, wie dankbar er sei. Sieben Patient:innen könnten nun mit neuen Organen durchstarten. Die Liebe, die diese Erfahrung in ihm ausgelöst habe, werde ihm für immer erhalten bleiben.

Cameli hat damals eine mutige Entscheidung getroffen und die Aufmerksamkeit auf das wenig beachtete Thema der Organspende gelenkt. Vielleicht hat er damit ja auch den ein oder anderen Fan inspiriert, sich mehr damit zu beschäftigen.