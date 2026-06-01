Offiziell bestätigt: Euphoria geht nach dem Schock-Finale nicht mit Staffel 4 weiter

Das Schicksal von Euphoria steht fest. Nachdem das höchst dramatische Finale der 3. Staffel ausgestrahlt wurde, wissen wir nun, dass es eine 4. Staffel mit Zendaya nicht geben wird.

Die 3. Staffel von Euphoria dürfte jetzt schon eine der umstrittensten Serienstaffeln der Dekade sein. Die Rückkehr der einst gefeierten HBO-Serie wurde von Fans kontrovers diskutiert, da sich Ausrichtung und Tonfall der Serie schlagartig geändert hatten. Mitunter wirkte die Serie wie ein stylishes Echo von Breaking Bad.

Doch war das wirklich das Ende der Reise oder haben die kreativen Köpfe hinter der Serie mit dieser Veränderung heimlich die Weichen für eine weitere Runde gestellt? Nachdem das erwartungsgemäß schockierende Finale der 3. Staffel veröffentlicht wurde, gibt es jetzt die offizielle Bestätigung: Euphoria geht nicht weiter. Das war's.

Jetzt steht fest: Euphoria Staffel 4 kommt nicht

Anlässlich des Finales war Serienschöpfer Sam Levinson im Popcast der New York Times zu Gast und zog einen Schlusstrich unter das Euphoria-Kapitel. Laut Levinson wird es keine 4. Staffel der von Zendaya angeführten Serie geben. Das bestätigte im Anschluss auch HBO gegenüber dem Hollywood Reporter und Variety .

Tatsächlich hatte sich der Sender bisher davor gehütet, die 3. Staffel als Finalstaffel zu bezeichnen. Viele Fans sind dennoch davon ausgegangen, dass wir Rue und Co. hier ein letztes Mal auf den heimischen Bildschirmen sehen werden. Nicht zuletzt deuteten viele Interviews mit den Stars einen Abschied von ihren Figuren an.

Und überhaupt: Seit dem Beginn der Serie hat sich ein Teil des Casts in große Stars verwandelt, die – wenn überhaupt – nur mit sehr hohen Gagen hätten gehalten werden können. Neben Zendaya gehören dazu Sydney Sweeney und Jacob Elordi. Es galt als unwahrscheinlich, dass sie für eine 4. Staffel unterschrieben hätten.

Ein weiterer Stolperstein für die Euphoria-Zukunft dürften diverse Berichte über kreative Differenzen hinter den Kulissen gewesen sein. So verließ etwa der Musiker Labrinth auf den letzten Metern das Projekt, obwohl er für den unverkennbaren Klang der ersten beiden Staffeln verantwortlich war. Ersetzt wurde er von Hans Zimmer.

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So könnt ihr das große Euphoria-Finale schauen

In Deutschland steht das Finale von Euphoria ab sofort bei HBO Max und WOW im Abo als Stream zur Verfügung. Euch erwartet eine Folge mit Überlänge.