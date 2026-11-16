Offiziell: Robert Pattinson wird der neue James Bond

Seit fünf Jahren fragen wir uns, wer der neue James Bond nach Daniel Craig wird. Jetzt steht die Antwort fest: Hollywood-Star Robert Pattinson übernimmt die legendäre Agentenrolle.

Seit Monaten berichten wir über den Casting-Prozess für James Bond 26. Ungefähr jeder britische Schauspieler im passenden Alter war laut Gerüchteküche im Gespräch für die begehrte Rolle. Zuletzt konnte der Kreis auf ein paar wenige Kandidaten eingegrenzt werden, die tatsächlich zu Screentests eingeladen wurden. Durchsetzen konnte sich dabei ein vertrautes Gesicht: Robert Pattinson.

Es gibt sogar schon ein erstes Video, in dem sich Pattinson als neuer 007 vorstellt:

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Pattinson konnte sich damit gegen Callum Turner, Josh O'Connor, Jack Lowden und Nicholas Hoult durchsetzen, die es in die letzte Runde des Bond-Castings geschafft haben. Besonders spannend: Pattinson kam als einer der letzten Kandidaten dazu – und hat laut Hollywood Reporter erst am Sonntagmorgen von seinem Casting erfahren.

Der Hollywood-Insider Matthew Belloni wartete zudem vor einigen Tagen schon mit spannenden Details zu Pattinson auf. In seinem Newsletter bei Puck schrieb er, dass Pattinson offenbar mit einer höheren Gage und einem Vertrag gelockt wurde, der vorerst nur drei Filme umfasst. Ob das noch aktuell ist, ist derzeit unklar.

In einem offiziellen Statement kommentiert Pattinson sein Bond-Casting:

James Bond ist eine der legendärsten Figuren der Filmgeschichte, und die Rolle des 007 zu übernehmen, ist die Ehre meines Lebens. Ich bin Denis, Amy, David, Tanya und allen bei Amazon MGM Studios zutiefst dankbar für ihr Vertrauen in mich. Zu sagen, dass mit dieser Rolle ein Traum wahr wird, wäre eine Untertreibung. Ich könnte nicht begeisterter sein über diese Zusammenarbeit und die bevorstehende Arbeit mit diesem fantastischen Team.

Von Harry Potter, Twilight und Batman zu James Bond

Pattinson ist als Cedric Diggory im vierten Harry Potter-Film erstmals einem größeren Publikum bekannt geworden. Seinen Durchbruch feierte er als Edward Cullen in der Twilight-Reihe, ehe er als Batman einen der bekanntesten Superhelden überhaupt verkörperte. Jetzt kann er die nächste ikonische Rolle sein eigen nennen.

Darüber hinaus hat Pattinson mit zahlreichen Regiegrößen zusammengearbeitet, von Werner Herzog (Königin der Wüste) über Claire Denis (High Life) bis zu James Gray (Die versunkene Stadt Z). Zweimal stand er für David Cronenberg vor der Kamera (Cosmopolis, Maps to the Stars), genauso wie für Christopher Nolan (Tenet, Die Odyssee).

Tatsächlich dürfte Tenet das bisher größte Aushängeschild in Pattinsons Karriere für die Bond-Rolle sein. Nolans actiongeladener Sci-Fi-Thriller wurde maßgeblich von den 007-Missionen vergangener Tage inspiriert. Pattinson spielt darin Neil, einen mysteriösen Agenten, der sich ultra lässig vorwärts und rückwärts durch die Zeit bewegt.

Mit Robert Pattinson als James Bond wird alles anders

Vor Pattinson gab es sechs Bond-Darsteller in der offiziellen Reihe: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Daniel Craig. Darüber hinaus übernahm David Niven den Part des Doppelnullagenten in der Casino Royale-Verfilmung von 1967, die nichts mit den späteren Eon-Produktionen zu tun hatte.

Beim nächsten Bond handelt es sich um die bis dato größte Neuauflage des Franchise. Das liegt nicht nur an Robert Pattinson als Hauptdarsteller, sondern auch dem kreativen Team hinter den Kulissen, angefangen bei Regisseur Denis Villeneuve. Der katapultierte sich zuletzt mit seinen Dune-Filmen in den Blockbuster-Pantheon.

Villeneuve hat sich auch schon zum Casting geäußert:

Zunächst einmal möchte ich den großartigen Schauspielern, die uns auf dieser Reise begleitet haben, meinen tiefen Dank aussprechen. Wir waren von außergewöhnlichen Talenten umgeben, aber es kann nur einen 007 geben. Ich freue mich riesig, Robert Pattinson als unseren neuen James Bond begrüßen zu dürfen. Er verkörpert die zeitlose Seele von 007 und bringt gleichzeitig einen völlig neuen Geist mit. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen.

Noch prägender für das Franchise dürfte die Produzent:innen sein: Amy Pascal (Spider-Man) und David Heyman (Harry Potter) haben den Staffelstab von Barbara Broccoli und Michael G. Wilson übernommen. Bond befindet sich damit nicht mehr in der Hand von Eon Productions, sondern entsteht unter dem Dach von Amazon MGM Studios.

Wann startet James Bond 26 im Kino?

Jetzt, wo der neue Bond gefunden ist, kann die Produktion in die ernste Phase übergehen. Pattinson ist bis Anfang nächsten Jahres noch mit den Dreharbeiten zu The Batman 2 beschäftigt. Danach dürfte die erste Klappe für James Bond 26 fallen. Ein Kinostart könnte Ende 2028 realistisch sein. Offizielle Angaben gibt es aber noch nicht.