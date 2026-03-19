Offizielle Story von Spider-Man 4 veröffentlicht: Es gibt einen massiven Zeitsprung

Zwischen Spider-Man: Brand New Day und dem Vorgängerfilm Spider-Man: No Way Home sind mehrere Jahre vergangen, wie die offizielle Handlungsbeschreibung des neuen Marvel-Films verrät.

Spider-Man: Brand New Day wird Tom Holland in vier Monaten in sein viertes Solo-Abenteuer als Spider-Man aka Peter Parker schicken. Gestern erschien der erste Trailer, der innerhalb von nur 12 Stunden Trailer-Rekorde brach, weil so viele Menschen wissen wollten, wie es weitergeht. Zuvor hatte das neue Superheldenabenteuer sich zu seinem Inhalt noch bedeckt gehalten. Zusammen mit dem Video-Einblick gab es jetzt auch Einblicke in seine Handlung – inklusive eines größeren Zeitsprungs.

Die Handlung von Spider-Man 4: Brand New Day enthüllt einen Zeitsprung

Die von Sony und Marvel veröffentlichte Handlung zum "völlig neuen Kapitel" Spider-Man: Brand New Day von Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) kam zusammen mit dem Trailer und lässt Peter Parker endgültig zum Erwachsenen reifen:

Vier Jahre sind seit den Ereignissen von No Way Home vergangen. Peter ist nun erwachsen und lebt für sich allein, nachdem er sich freiwillig aus dem Leben und den Erinnerungen derer, die er liebt, ausgelöscht hat. Er bekämpft Verbrechen in einem New York, das ihn und seinen Namen nicht mehr kennt, und widmet sich ganz dem Schutz seiner Stadt: Spider-Man in Vollzeit. Doch mit den steigenden Anforderungen löst der Druck eine überraschende körperliche Veränderung aus, die seine Existenz bedroht – gerade als eine seltsame neue Art von Verbrechen eine der mächtigsten Bedrohungen hervorbringt, denen er je gegenüberstand.

Schaut hier den Trailer zu Spider-Man: Brand New Day:

Spider-Man: Brand New Day - Trailer (Deutsch) HD

Auch wenn vier Jahre in Peter Parkers Leben ins Land gezogen sind, liegt der Kinostart von Spider-Man: No Way Home in Wirklichkeit dann sogar schon fast fünf Jahre zurück. Zum Vergleich: Zwischen Avengers 3: Infinity War (2018) und Avengers 4: Endgame (2019) verstrichen damals fünf Handlungsjahre, in denen die Welt mit den Verlusten der weggeschnippsten Angehörigen umgehen lernen musste. Der Trailer verrät mit Andeutungen aber noch mehr zur Spider-Man-Rückkehr als die Worte der Synopse es könnten.

Bei den "körperlichen Veränderungen" von Spider-Man handelt es sich offenbar um mutierte DNS, wenn wir den Worten von Bruce Banner (Mark Ruffalo) im Trailer Glauben schenken. Rotschwarze Augen und vielleicht sogar aus Handgelenken geschossene Spinnennetze, für die keine Hilfsmittel mehr notwendig sind, scheinen hier die Folge zu sein. Wissenschaftlich begründet wird das vom Film mit den drei Lebenszyklen einer Spinne, die offenbar auch Peter für seine "Wiedergeburt" durchlaufen muss.

Auch wenn der Spider-Man-Trailer uns von Punisher Frank Castle (Jon Bernthal) bis zu Mac Gargan aka Scorpion (Michael Mando aus Spider-Man: Homecoming) schon zahlreiche potenzielle Gegenspieler präsentiert, wird die "mächtigste Bedrohung" offenbar noch geheim gehalten. Ist es die Präsenz, die (ab Minute 1:50) durch fremde Körper zu springen scheint?

Besetzte Cast-Mitglieder wie Sadie Sink (Stranger Things) und Tramell Tillman (Severance) und Liza Colón-Zayas (The Bear) sind im Spider-Man-Trailer hingegen noch verdächtig abwesend – anders als die roten Ninja-Kämpfer der schon in den MCU-Serien Daredevil und Iron Fist eingeführten Organisation "Die Hand".

Wann startet Spider-Man: Brand New Day?

Spider-Man: Brand New Day kommt im Sommer zur besten Blockbuster-Zeit ins Kino: am 30. Juli 2026, zwei Wochen nach Christopher Nolans Odyssee. Die Ende des Marvel-Jahres gehört dann zu Weihnachten Avengers 5: Doomsday, der am 16. Dezember 2026 erscheint.

Wahrscheinlich ist, dass Tom Hollands vierter Spider-Man-Film Brand New Day ein noch größeres Spektakel vorbereitet. Langweilig wird es für Superhelden-Fans 2026 also bestimmt nicht.