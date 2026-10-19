Ohne ihn sähen Marvel, Star Wars und Disney ganz anders aus: Einer der einflussreichsten Regisseure unserer Zeit feiert heute seinen 60. Geburtstag

Nur wenige Filmschaffende können von sich behaupten, Hollywood so stark geprägt zu haben wie Jon Favreau. In gleich drei großen Franchises hat er seinen Fußabdruck hinterlassen.

Jon Favreau taucht selten in Listen über einflussreiche Regisseur:innen auf. An seinem 60. Geburtstag wollen wir uns seine Karriere jedoch etwas genauer anschauen. Selbst wenn er nicht den Status eines Christopher Nolan besitzt, hat er Hollywood in den vergangenen zwei Dekaden so sehr verändert wie kaum jemand anderes – und das stets in Verbindung mit einem großen Franchise: Marvel, Disney und Star Wars.



Jon Favreau war bei der Geburtsstunde des MCU dabei

Vom ewigen Nebendarsteller auf den Regiestuhl hinter die Kamera: Kaum hatte Favreau mit Buddy – Der Weihnachtself (2003) einen modernen Weihnachtsklassiker geschaffen, sollte er das Kunststück mit dem Jumanji-Ableger Zathura – Ein Abenteuer im Weltraum (2005) wiederholen. Das Sci-Fi-Abenteuer floppte allerdings brutal an den Kinokassen und trieb Favreau zu einem riskanten Underdog-Projekt: Iron Man.

Es mag rückblickend unglaublich klingen, doch 2008 war der erste von Marvel Studios selbst produzierte Kinofilm alles andere als ein gesetzter Hit. Während die Filmrechte an beliebten Comicfiguren wie Spider-Man, X-Men und Fantastic Four bei anderen Majors wie Sony und 20th Century Fox lagen, musste Marvel Studios für sein Leinwanddebüt auf einen damals eher unbekannten Helden aus dem B-Katalog zurückgreifen.

Ein zusätzliches Risiko stellte Hauptdarsteller Robert Downey Jr. dar, der eine Vergangenheit mit Drogenproblemen und einen 15-monatigen Gefängnisaufenthalt im Gepäck hatte. Außerdem war die Produktion für einen Hollywood-Blockbuster dieser Größenordnung extrem chaotisch. 150 Millionen Dollar Budget und ein Drehbuch, das am ersten Tag umgeworfen wurde – alles war zum Scheitern verurteilt.

Oft sprechen die Beteiligten über Iron Man als einen der kostspieligsten Indie-Filme aller Zeiten, so viel wurde am Set improvisiert und neu gedacht. Mitunter wirkt es wie ein Wunder, dass der Film überhaupt an einem Stück ins Kino kam. Er sollte sich dort aber in einen Überraschungserfolg verwandeln und den Grundstein für das erfolgreichste Franchise überhaupt legen: das Marvel Cinematic Universe.

Vom Marvel-Universum ins Disney-Remake-Königreich

Bevor sich Kevin Feige als das geniale Mastermind hinter dem Franchise offenbarte und die einzelnen Marvel-Filme in Phasen bündelte, ging der meiste Applaus an Jon Favreau. Der hatte den Film nicht nur heil über die Ziellinie gebracht, sondern auch einen äußerst unterhaltsamen Sommer-Blockbuster abgeliefert, der sich unheimlich frisch anfühlte und selbst dem Mega-Hype von The Dark Knight trotzen konnte.

2008 wurden die wichtigsten Weichen des Blockbuster-Kinos der 2010er Jahre gestellt. The Dark Knight zementierte die düstere und ernste Herangehensweise vieler späterer DC-Filme. Marvel öffnete das Tor für spaßige Popcorn-Unterhaltung und bewegte sich damit auf die Überholspur, unter anderem mit dem ebenfalls von Favreau inszenierten Iron Man 2, der gleichzeitig das Ende seiner Marvel-Regiekarriere markierte.

Obwohl Favreau dem MCU als Schauspieler in der Rolle von Happy Hogan treu blieb, sorgte seine Unzufriedenheit mit der Produktion – und der Blockbuster-Flop von Cowboys & Aliens – dafür, dass er mit Kiss the Cook tatsächlich einen Indie-Film drehte, der auf der Metaebene ebenfalls als filmische Therapiesitzung nach dem Marvel-Wahnsinn gelesen werden kann. Dennoch zog es ihn zurück in die Welt des Bombasts.

Unter dem Dach von Disney stieg Favreau mit The Jungle Book (2016) in die erfolgreich laufende Fließbandproduktion von Live-Action-Remakes ein und sorgte bald dafür, dass der Begriff Live-Action gedehnt wurde. Schon die Dschungelbuch-Neuverfilmung wurde kaum vor echten Kulissen gedreht, ehe Der König der Löwen (2019) bis auf eine einzige Einstellung komplett in virtuellen Studioumgebungen entstand.

The Mandalorian als Streaming-Überflieger bei Disney+

Favreau nutzte sein Wissen, das er bei den Iron Man-Filmen im Umgang mit visuellen Effekten gesammelt hatte, um völlig neue Produktionsabläufe zu etablieren, etwa durch den massiven Einsatz von Engines aus dem Videospielbereich, die ihm später auch bei seinem Einstieg ins Star Wars-Universum von Vorteil sein sollten. Denn zuvor hatte es niemand geschafft, eine Realserie in der weit entfernten Galaxis umzusetzen.

Zu komplex, zu teuer: Favreau kam mit einer Technologie, StageCraft, und stellte einmal mehr traditionelle Produktionsabläufe auf den Kopf. Mittels riesiger LED-Wände konnten bei The Mandalorian zuvor mit dem Computer erstellte Welten in Echtzeit eingeblendet und angepasst werden. So drehte Favreau eine achtteilige Blockbuster-Serie in weniger als einem Jahr – und das mit einem Budget von nur 100 Millionen Dollar.

Nach The Mandalorian suchte Hollywood nach Möglichkeiten, um das sogenannte Volume zu nutzen, oft mit weit weniger überzeugenden Resultaten. Favreau begründete derweil ein weiteres (Sub-)Franchise: das Mandoverse. Boba Fett, Ahsoka und Skeleton Crew wären ohne The Mandalorian nicht möglich gewesen, ganz zu schweigen davon, dass die Serie Disney+ fast im Alleingang in einen Streaming-Titan verwandelt hat.

Danach sollte Favreau die Saga zurück ins Kino bringen. The Mandalorian and Grogu eroberte im Mai als erster Star Wars-Film seit sieben Jahren die Leinwand – und entpuppte sich als selten gewordene Niederlage in Favreaus Schaffen. Hatte er mit Baby Yoda und dem digital verjüngten Luke Skywalker zwei der definierenden Momente der jüngeren Popkultur auf den Weg gebracht, verpuffte der dazugehörige Film sofort.

Wer was in Hollywood starten will, braucht Jon Favreau

The Mandalorian and Grogu löste nicht die erhoffte Kinobegeisterung aus und steht nun als der am wenigsten erfolgreiche Realfilm des Franchise in den Geschichtsbüchern – ein unrühmliches Finale für eine zuvor unvergleichliche Erfolgsgeschichte. Ob Favreau dem Krieg der Sterne weiterhin treu bleibt, ist aktuell unklar. Aus filmhistorischer Perspektive hinterlässt er aber trotz des Misserfolgs beachtliches Vermächtnis.

Gerade mit einem Blick auf die Entwicklung des digitalen Kinos ist Favreau zu einer Schlüsselperson geworden. Den Status von Hollywood-Legenden wie George Lucas und James Cameron genießt er zwar noch nicht. Seine Ambition zieht sich jedoch wie ein roter Faden durch seine Filmografie – von den CGI-Effekten seiner Marvel-Filme über die virtuellen Sets der Disney-Remakes bis zum Einsatz des Volumes bei Star Wars.

Zudem ergibt sich das Bild eines Filmemachers, der – verblüffend oft – zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und weiß, wie er die richtigen Leute zusammenbringt. Jon Favreau ist Macher. Ein Regisseur, Drehbuchautor, Produzent, Showrunner und Schauspieler, der ganz nebenbei die tonangebenden Pilot-Folgen von The Orville (2017) und Young Sheldon (2017) gedreht hat. Kino, Fernsehen und Streaming in Personalunion.