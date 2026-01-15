Ohne Spoiler: Der Targaryen-Stammbaum in A Knight of the Seven Kingdoms aufgeschlüsselt

Wir erklären euch den Targaryen-Stammbaum in A Knight of the Seven Kingdoms ohne dabei zukünftiges Buchwissen zu spoilern. Das sind die Prinzen, Söhne und die Hand der neuen Game of Thrones-Serie.

Ab Folge 2 von A Knight of the Seven Kingdoms lässt das Game of Thrones-Prequel (und House of the Dragon-Sequel) eine ganze Reihe von Targaryens auflaufen. Nicht alle davon sind blond oder verrückt. Damit ihr den Überblick behaltet, findet ihr hier den Stammbaum übersichtlich dargestellt und erklärt.



Nachdem wir euch schon genau aufgeschlüsselt haben, wann und wo A Knight of the Seven Kingdoms spielt und außerdem die neuen Ritter und ihre Game of Thrones-Figuren-Verwandtschaften darlegten, wollen wir euch jetzt ein spoilerfreies Verständnis der Targaryen-Familienverhältnisse von Folge zu Folge ermöglichen.

Soll heißen: Während anderswo Buchgeheimnisse zu früh verraten werden, decken wir euch die Beziehungen zwischen Baelor, Aerion und Co. nach und nach auf, so wie sie von der Serie selbst enthüllt werden (ähnlich haben wir es schon mit dem House of the Dragon-Stammbaum für beide Staffeln gehandhabt). Auf diesem Weg könnt ihr je nach Erkenntnisstand der Episode, die ihr gerade geschaut habt, nachlesen, ob ihr alle Verwandtschaften richtig verstanden habt.



Der Targaryen-Stammbaum nach Folge 1 und 2 von A Knight of the Seven Kingdoms

Der eigentliche König und Targaryen-Herrscher, der zur Zeit von A Knight of the Seven Kingdoms auf dem Eisernen Thron sitzt, ist während des Turniers in Aschfurt nicht anwesend: Daeron der Gute (Daeron the Good) wird lediglich namentlich erwähnt. Dafür lernen wir seinen dunkelhaarigen Thronfolger Prinz Baelor Targaryen (Bertie Carvel) kennen, der auch das Amt als "Hand" des Königs, also wichtigster Berater und Entscheider, bekleidet. Kronprinz Baelor hat außerdem seinen Sohn dabei, der im Lanzenstechen als Favorit antritt: Prinz Valarr (Oscar Morgan).

An Baelors Seite gehört sein bärtiger, jüngerer Bruder Prinz Maekar Targaryen (Sam Spruell) ebenfalls zum Gefolge. Maekar wiederum hat mehrere Söhne, von denen wir in Folge 2 aber nur den arroganten Prinzen Aerion (Finn Bennett) kennenlernen. Der älteste und der jüngste Sohn von Maekar, Daeron und Aegon, werden derzeit vermisst und Dunk hofft, dass sie "nicht tot gefunden werden". Wobei Daeron nicht zum ersten Mal abgehauen ist und sein Vater ihn vielleicht nicht zur Turnier-Anmeldung hätte zwingen sollen.

Die neue Game of Thrones-Serie A Knight of the Seven Kingdoms streamt bei HBO Max. Dort wird jeden Montag eine neue Folge veröffentlicht. Episode 3 erscheint am Montag, dem 2. Februar 2026. Dann werden wir unseren Targaryen-Stammbaum hier mit neuen Erkenntnissen erweitern.

Podcast-Check: Lohnt sich A Knight of the Seven Kingdoms?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie sich A Knight of the Seven Kingdoms ins Fantasy-Universum von Westeros einfügt, was für Game of Thrones-Fans gleich bleibt und was die Serie anders macht, verraten wir euch spoilerfrei im Podcast-Check zu allen sechs Folgen, die bei HBO Max wöchentlich veröffentlicht werden.