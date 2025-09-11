Oktoberfest 1905: Sendetermine und wie ihr alle Folgen jetzt schon schauen könnt

Nach langem Warten kriegt der Historien-Thriller Oktoberfest 1900 eine Fortsetzung. Wann und wo ihr Oktoberfest 1905 im TV schauen und streamen könnt, verrät dieser Artikel.

Fünf Jahre ist es her, dass sich der Nürnberger Gastronom Curt Prank (Misel Maticevic) daran machte, das Münchner Oktoberfest zu erobern und das mit teils blutigen Folgen. Im September 2020 startete Oktoberfest 1900 in der ARD und etablierte sich mit den bierbäuchigen Intrigen als bajuwarischer Ersatz für Babylon Berlin. Bis zur Fortsetzung musste allerdings einige Zeit ins Land ziehen, sowohl in unserer Realität als auch in der Handlung der Serie.

Oktoberfest 1905 heißt folgerichtig die nahende Nachfolger-Miniserie, die sowohl über die ARD Mediathek als auch die reguläre TV-Ausstrahlung geschaut werden kann. In diesem Artikel findet ihr die wichtigsten Infos zu den Streaming- und Sendeterminen.



Die Handlung von Oktoberfest 1905 setzt fünf Jahre später ein

Nachdem die Brauereien von Deibel Bräu und Curt Prank (Misel Maticevic) erfolgreich fusionierten und das Oktoberfest 1900 dem gemeinsamen Unternehmen einen enormen Erfolg bescherte, schien der Frieden unter den Münchner Großbrauern gesichert. Auch Roman Hoflinger (Klaus Steinbacher) und seine Frau Clara (Mercedes Müller) haben sich in dieser Elite-Riege etabliert. Doch unter der Oberfläche schwelt ein gefährlicher Konflikt.

Romans Mutter Maria (Martina Gedeck) hat aus der Psychiatrie heraus keinen Einfluss auf die Geschehnisse. Gleichzeitig kämpft sich Claras Freundin Colina (Brigitte Hobmeier) nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis und dem gewaltsamen Ende ihrer Ehe mit aller Kraft zurück ins Leben. Währenddessen stehen Roman und Prank im Unternehmen auf Kriegsfuß, da sie unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft der Brauerei haben. Der Streit zwischen Tradition und Innovation gefährdet nicht nur Romans Ehe, sondern auch die Vorbereitungen für das nächste Oktoberfest. Die Konkurrenz, angeführt von Adam Mertz (Rainer Bock), wartet nur darauf, das erfolgreiche Brauerei-Projekt an sich zu reißen.

Dann erscheint die Serie in der Mediathek

Die 2. Oktoberfest-Staffel besteht aus vier Episoden, die alle ab dem heutigen Freitag, dem 12. September, in der ARD-Mediathek zum Streamen bereitstehen. Um die Episoden abzurufen, benötigt man kein Abo.

Wer vorher Oktoberfest 1900 nochmal schauen oder nachholen will, kann die sechs Episoden umfassende 1. Staffel ebenfalls in der Mediathek schauen.

Für die Sendetermine von Oktoberfest 1905 braucht ihr Sitzfleisch

Wer lieber auf die reguläre Ausstrahlung wartet, sollte ordentlich Sitzfleisch mitbringen. Zwar besteht die 2. Staffel aus weniger Episoden als der Vorgänger, allerdings laufen diese alle an einem Samstagabend hintereinander.

Oktoberfest 1905 wird komplett am Samstag, dem 20. September 2025 im Ersten ausgestrahlt. Das sind die Sendetermine:

Folge 1: Das Leben is a Achterbahn - 20:15 Uhr

Folge 2: Der größte aller Lügner - 21:00 Uhr

Folge 3: Im Krieg und in der Liebe - 21:45 Uhr

Folge 4: Wenn der Teufel tanzt - 22:30 Uhr

Eine Wiederholung im Ersten ist nach jetzigem Stand nicht vorgesehen.

Wie gut ist die Serien-Fortsetzung?

Die ersten Kritiken klingen zumindest vielversprechend. Das Medienmagazin Spot schrieb zur Premiere der ersten beiden Episoden beim Filmfest in München:

Hat man die Figurenkonstellation erst einmal entwirrt, fällt es leichter, sich auf die expressionistische Wucht und die ständig vorwärtsdrängende Inszenierung einzulassen, mit ihren wechselnden Perspektiven und ungewöhnlichen Kameraeinstellungen, [...] grotesk überzogener Gewalt und entschlossener Neigung zu Kitsch und Pathos [...].

Bei tittelbach.tv heißt es im Fazit:

Oktoberfest 1905 ist nicht mehr so atemberaubend, die Bilderwelt reißt dennoch mit, und der Plot liegt irgendwo zwischen schwarzem Melodram, History-Kitsch & Shakespeare.

Die erste Oktoberfest-Miniserie bzw. erste Staffel kam bei der Moviepilot-Community auf eine gute Durchschnittswertung von 6,7 Punkten. Ob der Nachfolger mithalten kann, werden die kommenden Tage zeigen.