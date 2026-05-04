Oliver Welke rudert nach heute show-Witz gegen Howard Carpendale zurück: Jetzt äußert sich der Musiker

In einer Ausgabe der heute-show machte sich Moderator Oliver Welke über die Fans von Howard Carpendale lustig. Eine Woche später lenkt er ein und entschuldigt sich. Der Musiker zeigt eine ganz eigene Reaktion.

Als Satiriker passiert es hin und wieder, dass man über das Ziel hinausschießt. So musste Oliver Welke sich kürzlich eingestehen, dass er bei der heute-show mit einem Witz zu Howard Carpendale und seinen Fans zu weit gegangen ist. Der Sänger macht Welke aber nach seiner Entschuldigung ein verlockendes Angebot.



Howard Carpendale nach heute-show-Witz: "Ich bin enttäuscht"

In der heute show-Ausgabe vom 24. April machte Oliver Welke einen Witz, den Howard Carpendale nicht besonders lustig fand. "Hundert Beine, stinkt alles nach Urin. Was ist das? Die erste Reihe bei Carpendale", so die heute-show-Ikone in der Sendung.



Für Carpendale war eine Grenze überschritten und er kritisierte den Moderator auf Instagram: "Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte nie gedacht, dass du diese Tendenzen hast, Menschen anzumachen, die sich gar nicht wehren können." Er betonte auch, dass Welke wohl noch nie auf einem seiner Konzerte gewesen sei. Er würde nie wieder etwas mit dem Moderator besprechen, wenn er sich nicht entschuldige.



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Oliver Welke entschuldigt sich – und bekommt eine Einladung

Eine Woche später erschien zum 1. Mai wie gewohnt die nächste Ausgabe, bei der Oliver Welke das Weltgeschehen humoristisch einordnete – darunter auch den aktuellen US-Präsidenten. Dabei ließ er es sich nicht nehmen, einen Vergleich zu Carpendale anzustreben und eine Entschuldigung gleich hinterherzuschieben:



Gags über Trump – fast so gefährlich, wie sich mit Howard-Carpendale-Fans anzulegen. [...] Sehr anständige Leute übrigens, die in Wirklichkeit wunderbar riechen. Peace.

Dabei betonte der Satiriker noch: "Ja, es war ein sehr doofer, unnötiger alter Witz." Carpendale selbst nahm die Entschuldigung an, wie er in einem Instagram-Post bekanntgibt. "Ich finde, damit ist es jetzt auch gut", so der Musiker. Darüber hinaus lädt er den Satiriker zu seinem Konzert in Frankfurt im kommenden Jahr ein, damit er sich ein eigenes Bild von seinen Fans machen kann. Ob Welke das Angebot angenommen hat, ist noch nicht bekannt.

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Heute show im TV: So könnt ihr die Satiresendung schauen

Die heute-show läuft jeden Freitag um 22:30 Uhr mit einer neuen Folge im ZDF. Wer eine Folge verpasst hat, kann sie in der ZDF-Mediathek nachholen.