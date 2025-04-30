One Piece darf eine Sache niemals zeigen: Manga-Schöpfer sprach persönlich das Netflix-Verbot aus

Eine Sache werden wir in der Netflix-Serie One Piece niemals sehen. Manga-Schöpfer Eiichiro Oda persönlich sprach das Verbot aus, um der Vorlage treu zu bleiben.

In kürzester Zeit entwickelte sich One Piece zu einem der größten Netflix-Hits 2023, der nach längerer Pause im März 2026 mit Staffel 2 zurückkehrt. Die Realverfilmung des bereits über 1100 Kapitel umspannenden Manga-Erfolgs von Eiichiro Oda begeistert mit abgedrehten Ideen und einem epischen Abenteuer. Eines werden wir in den nächsten 10 Staffeln allerdings nicht zu sehen bekommen: Piraten-Liebe.



One Piece-Schöpfer verbietet Piraten-Romanzen in der Netflix-Serie

Die Live-Action-Adaption entstand in Zusammenarbeit mit dem One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda. Er achtete streng darauf, dass seine Vision authentisch umgesetzt wird. So stellte er einige Regeln auf, die die Staffel 1-Showrunner Matt Owens und Steven Maeda beachten mussten:

"Eine der Auflagen von Eiichiro Oda war gegen Romanzen in der Crew. Das ist ein klares Nein, was den Manga und die Live-Action-Serie angeht", erzählt Co-Shorunner Maeda im Interview mit TVLine .

Das ist erstmal ein harter Schlag für sogenannte Shipper. Also Fans, die die Chemie zwischen Charakteren als romantisch oder sexuell lesen und sich mögliche Beziehungskonstellationen wünschen. Die Netflix-Serie bleibt aber somit dem Geist der Manga-Vorlage treu.

Denn im Zentrum der Piraten-Geschichte steht das Freundschaftsband und die Gemeinschaft der Strohhut-Piraten Ruffy (Iñaki Godoy), Zorro (Mackenyu), Nami (Emily Rudd), Lysop (Jacob Gibson) und Sanji (Taz Skylar). Wenn ihr also im Verlauf der ersten Staffel ein Knistern zwischen den Hauptfiguren vernommen habt, war das so nicht von den Machern gewollt.

Komplett auf Liebe verzichtet One Piece natürlich nicht. Einige Mitglieder der Flying Lamb-Besatzung werden im Verlauf des Abenteuers in Techtelmechtel verwickelt. In Staffel 1 der Live-Action-Serie werden zum Beispiel die Gefühle zwischen Lysop und seiner Kindheitsfreundin Kaya (Celeste Loots) kurz mit einem Kuss besiegelt.

Ineinander werden sich die Strohhut-Piraten hingegen niemals verlieben. Ihre Beziehungen zueinander bleiben auch in Zukunft strikt platonisch. Für den liebestollen Sanji, der seine Gefühle für "Namilein" gerne zum Ausdruck bringt, ist das besonders schade.

Ob das Verbot auch für Marine-Soldaten gilt?

Mehr zu One Piece bei Netflix:

Podcast für One Piece-Fans: Die deutsche Ruffy-Stimme im Interview zur Netflix-Serie

Die One Piece-Serie von Netflix bricht den Fluch der schlechten Anime-Verfilmungen. Ein Highlight des schrillen Piraten-Abenteuers ist die Rückkehr der bekannten deutschen Anime-Stimmen. Warum das die einzig richtige Entscheidung war, erklärt uns Monkey D. Ruffy im Podcast-Gespräch persönlich.

Seit über 20 Jahren leiht Synchronsprecher Daniel Schlauch dem Strohhut-Piraten Ruffy seine Stimme. Im Podcast spricht er mit uns über seine Arbeit an der Netflix-Adaption und verrät, warum er den Job beinahe abgesagt hätte. Zudem diskutieren wir über unsere Highlights aus Netflix’ One Piece.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im September 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.

