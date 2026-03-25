One Piece-Fans ärgerte sein viel zu kurzer Auftritt in Staffel 1: Jetzt enthüllt Staffel 2 das Schicksal des Fanlieblings

In Staffel 1 von Netflix' One Piece-Adaption kam ein heiß geliebter Fanliebling aus der Vorlage nur kurz vor. Jetzt zeigt Staffel 2, was aus ihm geworden ist. Das Detail ist leicht zu übersehen.

Netflix' One Piece-Serie braucht 100 Folgen pro Staffel. Das wäre zumindest der Fall, wenn die Adaption jede Figur aus der Manga-Vorlage Eiichiro Odas übernehmen wollte. Für Staffel 1 zogen daher einige Fanlieblinge den Kürzeren: Der putzige Hund Chouchou mit seiner rührenden Hintergrundgeschichte etwa bekam nur einen 10-sekündigen Auftritt, was laut Comicbook und vielen Fans ein Fehler war. Staffel 2 tröstet Fans jetzt mit einem Detail, das Chouchous Schicksal enthüllt .

Detail in One Piece Staffel 2 zeigt Chouchous glückliche Geschichte

Im Manga und der Anime-Version von One Piece hatte Chouchou eine ergreifende Geschichte: Lange nach dem Tod seines Herrchens Hocker bewachte er unnachgiebig dessen Geschäft – auch als dort die brutale Piratenbande von Buggy (in der Adaption gespielt von Jeff Ward) einfiel. Im Kampf mit einem riesigen Löwen wurde der Hund schwer verletzt – nur das beherzte Eingreifen von Ruffy (Iñaki Godoy) und seiner Truppe konnte ihn retten.

In der Realfilm-Adaption wurde Chouchous Geschichte auf eine kurze Szene reduziert, in der ein kleiner Hund über einen Anlegesteg läuft. Viele Fans vermissten die rührende Storyline des Hundes, und so verpasst ihnen ein Zeitungsausschnitt aus Staffel 2 jetzt ein Trostpflaster.

In einer Szene der 2. Staffel ist nun Leuchtturmwärter Krokus (Clive Russell) mit einer Zeitung zu sehen, auf deren Vorderseite ein längerer Artikel prangt. Dort ist zu lesen:

Nach einem Piratenangriff, der Orange Town durch Buggy den Clown in Schutt und Asche gelegt hat, ist Chouchous Tierhandlung vorübergehend wieder geöffnet – in Gedenken an den verstorbenen Hocker, der den Laden vor seinem Tod geführt hat.

Bürgermeister Boodle erklärt: 'Wir sind nach dieser schrecklichen Tragödie noch immer mitten im Wiederaufbau, aber ich bin einfach überwältigt von dem Hilfsbereitschaft der Stadt, diesen Laden wieder zum Laufen zu bringen.' Und natürlich freut sich auch der kleine Chouchou.

Ob dieses kleine Detail den größten Chouchou-Fans reicht, sei dahingestellt. In jedem Fall spricht es für die Hingabe der Showrunner, auch noch die letzten Ecken ihrer Adaption mit Easter Eggs zu füllen. Und alle, die die Geschichte des kleinen Hundes schon im Anime zu Tränen gerührt hat, werden sich freuen, dass es ihm ganz offenbar gut geht.

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