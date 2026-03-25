One Piece-Fans lieben Katey Sagal, doch eine andere Rolle machte sie weltberühmt

Katey Sagal aus Netflix' One Piece-Realserie ist durch zahlreiche Fernsehauftritte einem breiten Publikum bekannt geworden. Doch besonders eine Rolle kennen fast alle.

Fans der One Piece-Neuauflage kennen (und lieben) Katey Sagal in der Rolle der Ärztin Dr. Kureha. Vor längerer Zeit verkörperte die Schauspielerin bereits eine absolute Sitcom-Kultfigur, die sie ganze 10 (!) Jahre lang spielen sollte.

Katey Sagal aus Netflix' One Piece kennen viele als Peggy Bundy

Katey Sagal kommt dem ziemlich nahe, was man eine TV-Legende nennt. Die Schauspielerin ist seit 1971 aktiv, beispielsweise als Cate Hennessy in der Sitcom Meine wilden Töchter oder Gemma Teller Morrow in der Dramaserie Sons of Anarchy. One Piece-Fans kennen sie als Dr. Kureha. Ihr Casting löste Begeisterung aus.

Viele dürften sich aber vor allem wegen ihres zehnjährigen Auftritts in Eine schrecklich nette Familie an sie erinnern. Schon vor einiger Zeit wiesen wir auf die zwiespältige Beziehung von Katey Sagal zu ihrer ehemaligen Kultfigur Peggy Bundy aus der Sitcom hin.

Die von Ron Leavitt (Auf schlimmer und ewig) und Michael G. Moye kreierte Sitcom lief zwischen 1987 und 1997 ganze 11 Staffeln und 259 Folgen lang. Sie dreht sich um das Leben des Damenschuhverkäufers Al Bundy und seiner Familie: seiner wenig arbeitsfreudigen Frau Peggy (eben gespielt von Sagal) und ihren Kindern Kelly und Bud.

Sagal war an jeder der 259 Folgen beteiligt. Auch einer möglichen Fortsetzung der Serie gegenüber zeigte sie sich 2015 offen. Gleichzeitig distanzierte sich die Darstellerin von der Sitcom und ihrem Humor, der oftmals frauenfeindlich war und Geschlechter-Stereotypen bediente. Laut eigener Aussage hatte sie gar nicht mit dem Erfolg der Serie gerechnet.

Wie Katey Sagal heute auf ihre frühere Rolle in Eine schrecklich nette Familie blickt, ist nicht bekannt. Fest steht aber, dass die Schauspielerin sich von ihrer dortigen Erfahrung nicht hat abschrecken lassen und bis heute als Schauspielerin, Synchronsprecherin und Sängerin aktiv ist. Seit dem 10. März 2026 ist sie in ihrer neuen Rolle in der Netflix-Realverfilmung von One Piece zu sehen.

Podcast: One Piece ist nach 2 Staffeln ein absoluter Netflix-Meilenstein

Nach viel zu langer Wartezeit hat sich One Piece mit Staffel 2 bei Netflix zurückgemeldet. Im Podcast besprechen wir detailliert, warum die Fantasy-Fortsetzung ein triumphaler Erfolg ist:

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Neben Handlungsentwicklungen in Staffel 2, neuen Lieblingsfiguren und überraschenden Easter-Eggs werfen wir außerdem einen Blick auf den stärkeren Fokus auf Anime-Wahnsinn und wagen am Ende einen Blick voraus auf Staffel 3, die einiges verändern wird.