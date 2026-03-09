Perfekter Netflix-Nachschub für One Piece-Fans: Diese 5-teilige Miniserie liefert Fantasy-Action ohne Ende

Wer nach One Piece Staffel 2 die nächste gute Anime-Verfilmung sucht, wird direkt bei Netflix fündig. In dieser Serie erwarten euch epische Fantasy-Kämpfe zwischen Menschen und Dämonen.

Lange Zeit erschauderten Anime-Fans, sobald Netflix eine neue Live-Action-Adaption ihrer Lieblings-Vorlage ankündigt. Und dann bewies One Piece, dass gute Realverfilmungen doch möglich sind. Wer nach der fantastischen 2. Staffel von One Piece direkt eine weitere richtig unterhaltsame Anime-Adaption bingen möchte, muss nicht lange suchen.

Mit Yu Yu Hakusho findet sich im Programm von Netflix eine weitere Anime-Verfilmung, die mit spektakulären Dämonen-Kämpfen und Action auftrumpft. Die 5-teilige Fantasy-Serie adaptiert den legendären Manga von Yoshihiro Togashi sowie dessen Anime-Umsetzung aus den 90er Jahren.

Idealer One Piece-Ersatz: Darum geht's in der Netflix-Serie Yu Yu Hakusho

In der Netflix-Serie Yu Yu Hakusho befindet sich die Menschheit in Gefahr, als blutrünstige Monster durch ein Portal aus der Dämonenwelt in unsere gelangen. Alle Hoffnung liegt nun auf dem Teenager Yusuke Urameshi, der nach einem tödlichen Unfall vom Prinzen der Geisterwelt zurück ins Leben entsandt wird, um als Geisterdetektiv übernatürliche Bedrohungen abzuwenden.

Schaut euch hier den Trailer zur Netflix-Serie Yu Yu Hakusho an:

Yu Yu Hakusho - S01 Trailer (Deutsch) HD

Hartes Kampftraining und gefährliche Begegnungen mit Yokai stehen für Yusuke fortan an der Tagesordnung. Glücklicherweise muss sich der Jugendliche nicht ganz allein gegen die mächtigen Gegner stellen. Das sind die vier Hauptfiguren von Yu Yu Hakusho:

Yusuke Urameshi (Takumi Kitamura) verfügt über spirituelle Kräfte. Seine Technik hört auf den Namen "Spirit Gun", ein mächtiger Energieschuss, den er durch intensives Training perfektionieren muss.

(Takumi Kitamura) verfügt über spirituelle Kräfte. Seine Technik hört auf den Namen "Spirit Gun", ein mächtiger Energieschuss, den er durch intensives Training perfektionieren muss. Kazuma Kuwabara (Shûhei Uesugi) ist Yusukes Mitschüler und kann übernatürliche Wesen wahrnehmen. Seine besondere Fähigkeit: Er kann aus seiner spirituellen Energie ein Schwert formen.

(Shûhei Uesugi) ist Yusukes Mitschüler und kann übernatürliche Wesen wahrnehmen. Seine besondere Fähigkeit: Er kann aus seiner spirituellen Energie ein Schwert formen. Kurama (Jun Shison) ist ein Fuchsdämon, dessen Seele vor einigen Jahren in den Körper eines Menschenkindes schlüpfte. Seine Kampftechnik: Er kann eine Rose in eine mit Dornen übersäte Peitsche verwandeln.

(Jun Shison) ist ein Fuchsdämon, dessen Seele vor einigen Jahren in den Körper eines Menschenkindes schlüpfte. Seine Kampftechnik: Er kann eine Rose in eine mit Dornen übersäte Peitsche verwandeln. Hiei (Kanata Hongô) ist ein Feuerdämon, der sich ein drittes und mächtiges Auge implantieren ließ. Er kämpft mit einem Schwert, kann aber auch eine zerstörerische Drachenflamme beschwören.

Die Netflix-Serie erweckt gewaltige Kampf-Action zum Leben

Die Vorlage zu Yu Yu Hakusho erschien bereits in den frühen 1990er Jahren und gilt unter Anime-Fans als Kult. Hierzulande ist das Shonen-Werk weitaus weniger bekannt, da weder Manga noch Anime lange Zeit verfügbar waren. Der Manga wurde erst 2024 auf Deutsch veröffentlicht.

Ähnlich wie One Piece oder Dragon Ball Z setzt auch Yu Yu Hakusho einen Fokus auf spektakuläre Kampfszenen zwischen Menschen und übernatürlichen Wesen. Um diese glaubhaft und imposant in Szene setzen zu können, wurden die Action-Szenen mit 170 Kameras gefilmt, wie aus einer Netflix-Meldung hervorgeht.

Diese Performance-Capture-Technik mit 360-Grad-Umgebungen erlaubte es den Serien-Machern, reale Charaktere und aufwendig animierte CGI-Gegner auf realistische miteinander interagieren bzw. kämpfen zu lassen. Tomofumi Akahane, der für die visuellen Effekte verantwortlich zeichnet, dazu:

Wir konnten mehr erreichen als jeder andere japanische Titel und eine Qualität erreichen, bei der der durchschnittliche Zuschauer nicht erkennen kann, dass es sich bei dem CGI um CGI handelt.

In die Effekte von Yu Yu Hakusho wurde viel Zeit investiert. Nach den Dreharbeiten im Jahr 2021 befand sich das Projekt zwei Jahre in der Postproduktion. Hinter der Serie steht das japanische Studio Robot, das bereits die Manga-Verfilmung Alice in Borderland für Netflix umsetzte und zuletzt den Monsterfilm-Hit Godzilla: Minus One mitproduzierte.

Ob das Resultat überzeugt und an die abgedrehten Kämpfe aus Netflix' Anime-Adaption One Piece heranreichen kann? Davon könnt ihr euch jetzt selbst ein Bild machen. Alle 5 Folgen von Yu Yu Hakusho streamen bei Netflix.

Podcast: One Piece ist nach 2 Staffeln ein absoluter Netflix-Meilenstein

Nach viel zu langer Wartezeit hat sich One Piece mit Staffel 2 bei Netflix zurückgemeldet. Im Podcast besprechen wir detailliert, warum die Fantasy-Fortsetzung ein triumphaler Erfolg ist:

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Neben Handlungsentwicklungen in Staffel 2, neuen Lieblingsfiguren und überraschenden Easter-Eggs werfen wir außerdem einen Blick auf den stärkeren Fokus auf Anime-Wahnsinn und wagen am Ende einen Blick voraus auf Staffel 3, die einiges verändern wird.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Dezember 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.

