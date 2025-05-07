Der Ruffy-Darsteller hat vor One Piece in einer der erfolgreichsten Netflix-Serien mitgespielt – aber ihr habt sie wahrscheinlich komplett vergessen

Iñaki Godoy gelang mit One Piece der große Durchbruch. Wenn ihr genau aufgepasst habt, konntet ihr den Ruffy-Darsteller allerdings schon in einem anderen Netflix-Hit entdecken.

Iñaki Godoy steht jetzt die Welt offen. Godoy spielt in der Netflix-Serie One Piece die Hauptrolle des Piraten Ruffy. Die Live-Action-Version des erfolgreichen Animes kommt überaus gut an und läuft sehr erfolgreich auf dem Streaming-Dienst.

Dieses Gefühl kennt Iñaki Godoy: Der mexikanische Darsteller war nämlich bereits Teil eines gewaltigen Netflix-Erfolges.

Vor Jahren schon Netflix-Phänomen: Um welche Serie mit Iñaki Godoy geht es?

Klingelt bei euch irgendwas, wenn ihr den Satz "Wer hat Sara ermordet?" lest? So lautet der Titel einer mexikanischen Crime-Soap, die 2021 monatelang Netflix beherrschte. Alles drehte sich um die Leitfrage im Titel, das Rätsel um den Tod von Sara. Innerhalb weniger Monate veröffentlichte Netflix zwei Staffeln. 2022 folgte mit Season 3 der Abschluss der Mördersuche.

Bis März 2023 zählte die Serie mit über 266 Millionen gestreamten Stunden zu den zehn erfolgreichsten (nicht englischsprachigen) Netflix-Eigenproduktionen. Allerdings hinterließ der Krimi keinen spürbaren popkulturellen Fußabdruck in der Welt, weshalb viele von euch sie vermutlich schon wieder aus dem Gedächtnis verbannt haben.



Welche Rolle spielte Iñaki Godoy in Wer hat Sara ermordet?

Ruffy-Darsteller Iñaki Godoy verkörperte in Wer hat Sara ermordet? eine Nebenrolle. Er spielte den Sohn von Sofia (Ana Lucía Domínguez) und damit den Stiefsohn von Rodolfo. Rodolfo (Alejandro Nones) wiederum ist der Bruder von Alex (Manolo Cardona), der Hauptfigur der Serie.

Hattet ihr diese Rolle von Iñaki Godoy noch auf dem Schirm? Neben Wer hat Sara ermordet? war Godoy übrigens auch in der Sci-Fi-Serie The Imperfects zu sehen. Und The Imperfects lief, dreimal dürft ihr raten, natürlich bei Netflix.

Weitere One Piece-Abenteuer mit Godoy sind bereits sicher

Die 2. Staffel von One Piece erscheint am 10. März 2026 bei Netflix. Weitere Abenteuer mit der Manga-Strohhutbande sind auch bereits sicher. Eine 3. Staffel, die wieder in Südafrika mit Iñaki Godoy vor der Kamera gedreht wird, soll 2027 bei Netflix erscheinen.

Dieser Artikel wurde erstmals 2023 veröffentlicht. Wir haben ihn für euch aktualisiert und angepasst.