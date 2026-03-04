Seit fast 30 Jahren rätseln One Piece-Fans, um was es sich bei dem titelgebenden Schatz handelt. Die Antwort hat der Manga-Schöpfer jetzt im Meer versteckt.

Während Netflix-Adaption One Piece diesen März in Staffel 2 startet und Monkey D. Ruffys Piratenbande erstmals auf die Grandline führt, befinden sich Eiichiro Odas Manga-Vorlage und der Anime One Piece bereits Jahrzehnte voraus. Doch selbst nach bald 30 Jahren haben Fans noch immer keinen blassen Schimmer, was das legendäre One Piece überhaupt ist, das einst von Gol D. Roger versteckt wurde und ein neues Zeitalter der Piraterie einläutete.

Obwohl sich Manga und Anime bereits in der finalen Saga befinden, wird es wohl noch ein paar Jahre dauern, ehe das Finale des epischen Abenteuers endlich die Auflösung bringt. Allerdings hat Eiichiro Oda jetzt sein eigenes Piratenzeitalter ausgerufen: Die Antwort auf den Inhalt des One Piece hat er irgendwo im Meer vergraben.

Was ist das One Piece? Die Antwort liegt auf dem Meeresgrund versteckt

Anlässlich des Meilensteins von über 600 Millionen verkauften Mangaausgaben wurde nun ein Video veröffentlicht, in dem enthüllt wird, dass Eiichiro Oda die Antwort auf das Geheimnis des One Piece erstmals niedergeschrieben hat: auf ein Stück Papier, das in einer Schatztruhe im Meer versunken wurde. Hier könnt ihr das Video schauen:

In dem auf dem offiziellen One Piece-Kanal bei YouTube veröffentlichten Video sehen wir Eiichiro Oda als mysteriöse Gestalt (sein Gesicht ist in der Öffentlichkeit nie zu sehen), der an einem Schreibtisch geradezu zeremoniell die Antwort aller Antworten niederschreibt: Was ist das One Piece? Seit Beginn des Mangas, also seit 1997, soll das Ende der Saga bereits feststehen. Aufgeschrieben hat der Autor die Lösung des One Piece-Rätsels sowie den Ausgang von Monkey D. Ruffys Geschichte aus guten Gründen aber nie – bis jetzt.

Erstmals soll die Wahrheit über das One Piece jetzt zu Papier gebracht worden sein. In einer kleinen Schatztruhe verschlossen wurde der wohl größte Spoiler der Popkultur nun mit Unterstützung der Japan Agency for Marine Earth Science and Technology in 651 Metern Tiefe auf dem Grund des Ozeans versenkt. Sobald der Manga endet, soll dieser Schatz offiziell wieder geborgen werden.

Doch One Piece-Fans sind bekannt für ihre Hingabe. Beginnt jetzt eine abenteuerliche Schatzsuche von leidenschaftlichen Anhänger:innen, die den Pazifik rund um Japan nach dem One Piece absuchen werden? Eigentlich können wir nur hoffen, dass niemand den Schatz wirklich findet und den Mega-Spoiler womöglich verfrüht an die Öffentlichkeit bringt.

Wann startet One Piece Staffel 2 bei Netflix?

Die Live-Action-Adaption von One Piece kehrt bereits am 10. März 2026 mit Staffel 2 bei Netflix zurück. Der Anime hingegen kehrt Anfang April mit neuen Folgen zurück, die sich dem Elbaph-Arc widmen, der auch in der Manga-Vorlage noch nicht abgeschlossen ist.

Die Jagd auf das One Piece geht im Manga in die heiße Phase und lange wird es nicht mehr dauern, bis Monkey D. Ruffy und seine Crew die legendäre Insel Laugh Tale erreichen, auf der sich der sagenumwobene Schatz befinden soll. Ein Termin für das Manga-Ende steht aktuell leider ebenso wenig fest wie die Anzahl der noch ausstehenden Arcs. Wahrscheinlich ist, dass One Piece noch in diesem Jahrzehnt abgeschlossen wird.