One Piece Staffel 2 adaptiert nur die halbe Geschichte: Diese Anime-Folgen werden in der Netflix-Fortsetzung neu verfilmt

Der Kult-Anime One Piece umfasst mittlerweile über 1150 Folgen. Wir verraten euch, welche davon Netflix für Staffel 2 seiner Realverfilmung neu verfilmt hat.

Die Netflix-Serie One Piece kehrt nach einer Pause von rund zweieinhalb Jahren mit frischen Folgen zurück. Im Gegensatz zur Anime- und Manga-Vorlage befindet sich das Live-Action-Abenteuer von Monkey D. Ruffy allerdings noch in den Kinderschuhen: Eiichiro Odas Manga-Epos umfasst aktuell 114 Bände und die Anime-Version hat bereits 1155 Episoden angesammelt. Was davon genau in One Piece Staffel 2 umgesetzt wird, haben wir euch hier zusammengefasst.

One Piece Staffel 2 beginnt die sogenannte Alabasta-Saga

Die Handlung von One Piece in Anime und Manga wird in sogenannte Sagen aufgeteilt. Dies sind größere Story-Bögen innerhalb der Gesamthandlung, die nach bestimmten Schauplätzen benannt sind und wiederum in kleinere Arcs aufgeteilt werden. Staffel 1 widmete sich der Eastblue-Saga und adaptierte die ersten 45 Episoden des Animes.

Ab Staffel 2 knöpft sich die Adaption nun die nächste große Saga vor: die Alabasta-Saga. Dieser Story-Abschnitt umfasst im Manga die Bände 12 bis 23 und rahmt im Anime die Handlung der Episoden 62 bis 130.

Aber Achtung: Staffel 2 wird nicht die gesamte Saga verfilmen, sondern nur rund die erste Hälfte. Das namensgebende Wüstenkönigreich auf der Grandline ist somit noch gar nicht zu sehen. Daher trägt die 2. Staffel auch den Zusatztitel One Piece: Auf geht's zur Grandline.

Stattdessen werden Monkey D. Ruffy (Iñaki Godoy), Nami (Emily Rudd), Lorenor Zorro (Mackenyu), Lysop (Jacob Gibson) und Sanji (Taz Skylar) in die Machenschaften der mysteriösen Baroque-Firma hineingezogen, deren Intrigen die Strohhutbande früher oder später nach Alabasta führen. Die Alabasta-Saga unterteilt sich in insgesamt fünf Arcs, von denen folgende in Staffel 2 der Live-Action-Serie umgesetzt werden:

Reverse Mountain (eine Folge)

Whiskey Peak (eine Folge)

Little Garden (zwei Folgen)

Drumm Island (drei Folgen)

Um beim Anime-Vergleich zu bleiben: One Piece Staffel 2 wird somit die Gesamthandlung bis zu Folge 91 der Vorlage voranbringen. Zusätzlich ist in der Netflix-Fortsetzung auch der Loguetown-Arc aus der Eastblue-Saga (Anime-Folge 48 bis 53) zu sehen, der zuvor in Staffel 1 überraschend übersprungen wurde und jetzt die neue Season eröffnet.

Falls ihr nach Abschluss der 2. Staffel wissen möchtet, wie die Geschichte unmittelbar weitergeht und direkt im Anime weiterschauen wollt, müsstet ihr bei Folge 92 einsteigen. Mit dieser beginnt der letzte und größte Arc der Alabasta-Saga: der Alabasta-Arc, der in der Netflix-Adaption die Grundlage für Staffel 3 bildet.

Wann kommt One Piece Staffel 2 zu Netflix?

Die 2. Staffel der Live-Action-Adaption von One Piece startet am 10. März 2026. Alle acht frischen Episoden werden auf einen Schlag veröffentlicht. Eine 3. Staffel, die sich den Alabasta-Arc vorknöpft, befindet sich bereits in Produktion und wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2027 erscheinen.