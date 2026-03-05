One Piece Staffel 2 ist ein großer Netflix-Triumph – aber in Staffel 3 wird sich einiges ändern

Kann Netflix' Live-Action-Serie One Piece auch in Staffel 2 begeistern? Wir nehmen die Fantasy-Fortsetzung im Detail unter die Lupe und blicken auch auf Staffel 3 voraus.

Nach knapp zweieinhalb Jahren Pause ist die fantastische Live-Action-Adaption One Piece mit Staffel 2 zurückgekehrt, die erneut in die von Eiichiro Oda erschaffene Fantasy-Piratenwelt entführt. Die Rückkehr von Ruffy und Co. verspricht das ideale Gegenmittel gegen die Netflix-Langeweile und begeistert als actionreicher und emotionaler Blockbuster-Spaß.

Wir diskutieren im One Piece-Podcast die Handlungsentwicklungen in Staffel 2, neue Lieblingsfiguren, überraschende Easter-Eggs sowie den stärkeren Fokus auf Anime-Wahnsinn. Außerdem werfen wir einen Blick auf Staffel 3, in der die Netflix-Serie einiges verändern wird. Also Achtung, vor Spoilern nehmen wir keine Rücksicht.



Podcast: One Piece Staffel 2 punktet mit Vielfalt und Anime-Wahnsinn

Nachdem der junge Pirat Monkey D. Ruffy (Iñaki Godoy) in Staffel 1 seine Strohhutbande zusammengestellt hat, beginnt nun das eigentliche Abenteuer auf der Grandline, wo sich der legendäre Piratenschatz von Gold Roger befinden soll. Als Adaption der ersten Hälfte der Alabasta-Saga bereisen Ruffy, Nami, Zorro, Lysop und Sanji unterschiedliche Inseln, während ihnen die fiesen Mitglieder der Baroque-Firma immer wieder auf die Pelle rücken.

Eine der größten Stärken der 2. Staffel ist ihre visuelle und erzählerische Vielfalt. Dank der Aufteilung auf kleinere Story-Arcs laden unterschiedliche Inseln wie das Western-mäßige Whiskey Peak, die Jurassic Park-Insel Little Garden oder das winterliche Königreich Drum zum Entdecken ein. Diese verspielte Abwechslung wird es in Staffel 3 in dieser Form nicht mehr geben.

Voraussichtlich schon 2027 wird One Piece mit Staffel 3, die noch bis Juni in Südafrika gedreht wird, bei Netflix fortgesetzt. Im Gegensatz zu den jüngsten Folgen wird das nächste Kapitel aber nur einen Story-Arc adaptieren und einer durchgehenden, epischen Geschichte im Wüstenkönigreich Alabasta folgen.

Uns erwartet damit eine größere strukturelle Veränderung im Gegensatz zu den kleineren Minigeschichten und unterschiedlichsten Orten, die bisher die Netflix-Serie ausgezeichnet haben. Große Bedenken müssen wir allerdings nicht haben: Denn der Alabasta-Arc zählt mit aufregenden Kämpfen und komplexen politischen Themen zu einem der beliebtesten Kapitel der Vorlage und gilt als Wendepunkt für die epische Erzählung von One Piece.

Timecodes der Podcastfolge:

00:12:03 - Arc 1: Loguetown

00:18:11 - Arc 2: Reverse Mountain

00:24:58 - Arc 3: Whiskey Peak

00:33:53 - Arc 4: Little Garden

00:43:09 - Arc 5: Drum Island

00:55:26 - Lohnt sich Staffel 2? Highlights und Kritik

01:10:57 - Ausblick auf One Piece Staffel 3

