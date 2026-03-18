One Piece Staffel 2 startet enttäuschend bei Netflix – drei Jahre Wartezeit waren offenbar zu viel

Die 2. Staffel von One Piece hat es direkt zum Start auf Platz 1 bei Netflix geschafft. Doch wie erfolgreich sind die neuen Folgen wirklich? Erste Streaming-Zahlen geben Aufschluss darüber.

Entgegen der Skepsis vieler Fans verwandelte sich One Piece im Sommer 2023 in einen absoluten Überflieger für Netflix und wurde sogar noch vor dem Start der 2. Staffel um eine 3. Staffel verlängert. Doch wie kann sich die Fortsetzung bisher schlagen? Tatsächlich gestaltet sich die Rückkehr des Fantasy-Abenteuers enttäuschend.

Pleite für die Strohhutbande: One Piece Staffel 2 startet schwächer als Staffel 1 bei Netflix

Auf den ersten Blick wirkt es, als hätte Netflix mit der 2. Staffel von One Piece einen weiteren Volltreffer gelandet. Kaum waren die neuen Folgen in Deutschland als Stream verfügbar, setzten sie sich an die Spitze der Streaming-Charts und verweilen dort bis heute. Weltweit läuft die Serie jedoch nicht ganz so stabil.

What's on Netflix hat sich die ersten Streaming-Zahlen angeschaut und einen Vergleich zur Debütrunde gezogen, der einen deutlichen Rückgang erkennen lässt: Die 2. Staffel von One Piece hat in den ersten sechs Tagen nur 16,8 Millionen Views erzielt. Die 1. Staffel kam dagegen auf 18,5 Millionen Views – und das in nur vier Tagen.

Grund dafür könnte u.a. die lange Pause zwischen den Staffelveröffentlichungen sein. Fast drei Jahre mussten Fans auf die Rückkehr von Ruffy und Co. warten. Das hat dem Hype um die Serie einiges an Wind aus den Segeln genommen. Komplett untergegangen ist das Schiff der Strohhutbande allerdings noch nicht, wie weitere Zahlen zeigen.

Dass nach wie vor Interesse an One Piece existiert, beweist die Rückkehr der 1. Staffel in die globalen Charts mit 3,6 Millionen Views. Viele Fans wollten sich den Auftakt nochmal anschauen, bevor sie in die Fortsetzung springen. Und sicherlich werden auch einige Leute dabei gewesen sein, die jetzt erst in die Geschichte einsteigen.

Um die Zukunft von One Piece bei Netflix müssen wir uns vorerst keine Sorgen machen

Unterm Strich lässt sich über die Views sagen: Die 2. Staffel blieb zum Start hinter den Erwartungen zurück. Von einem kompletten Flop kann allerdings nicht die Rede sein. Dazu ist die Marke zu populär – und generell eine der wenigen Marken, die Netflix in der Post-Stranger-Things-Ära hat. Zu One Piece ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.

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Die 3. Staffel von One Piece wird bereits seit November 2025 gedreht. Damit dürfte die Wartezeit dieses Mal deutlich kürzer ausfallen. Ein Start in der ersten Jahreshälfte 2027 wäre realistisch, wenn die Produktion ohne Probleme über die Bühne geht. Ob uns danach auch eine 4. Staffel der Piratenserie erwartet, steht noch nicht fest.