One Piece Staffel 2 schafft schon jetzt, was vorher nur einer Netflix-Serie gelang

Im März startet die 2. Staffel One Piece bei Netflix. Wie jetzt verkündet wurde, laufen die ersten beiden Folgen in einigen Ländern sogar auf der großen Leinwand.

Fans der One Piece-Realserie von Netflix müssen sich nur noch kurze Zeit gedulden, bis die 2. Staffel des Fantasy-Abenteuer-Hits endlich bei dem Streamer eintrifft. Vor dem Release wurde jetzt noch eine Besonderheit für Season 2 verkündet, die bisher nur dem großen Stranger Things-Finale vergönnt war: One Piece wird erstmals auch im Kino laufen.

Die ersten Folgen der neuen One Piece-Staffel laufen in ausgewählten Kinos

Wie Netflix selbst enthüllt hat, kommen die ersten zwei Folgen der neuen One Piece-Season in den USA, Kanada und Japan in insgesamt über 200 Kinos. Als limitiertes Event werden sie zeitgleich mit dem generellen Start der kompletten 2. Staffel am 10. März auf der großen Leinwand zu sehen sein. Deutsche Fans müssen jedoch bei dem Streaming-Anbieter bleiben, denn hierzulande werden die zwei Folgen nicht im Kino gezeigt.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu One Piece Staffel 2:

One Piece - S02 Trailer (Deutsch) HD

Diese Veröffentlichungsstrategie stellt generell eine große Netflix-Ausnahme dar. Im Gegensatz zu Filmen des Streamers, von denen sich der Anbieter große Award-Chancen verspricht, laufen Netflix-Serien praktisch nie im Kino. Ein Sonderfall war das Serienfinale von Stranger Things, das durch den limitierten Start auf der Leinwand direkt einen Rekord brechen konnte.

Alle acht Episoden von One Piece Staffel 2 streamen allgemein ab dem 10. März bei Netflix im Abo. In der neuen Season erreicht die Truppe rund um Ruffy (Iñaki Godoy) & Co. die sogenannte Grandline: Ein Weltmeer, auf dem sich die gefährlichsten Pirat:innen herumtreiben und die blutrünstigsten Monster lauern. Bei ihrer Suche nach dem größten Schatz überhaupt trifft die Strohhutbande auch auf ihren bisher härtesten Gegner: die Kopfgeldjäger:innen der Baroque-Firma.

