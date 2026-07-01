One Piece Staffel 3 ist fertig: Neues Bild feiert Drehschluss mit mehreren versteckten Story-Details

Die Dreharbeiten zu Staffel 3 von Netflix' One Piece-Realadaption sind abgeschlossen. Zur Feier des Tages hat der Streamer ein Bild der Stars mit einigen Hinweisen zur Handlung veröffentlicht.

Netflix zeigt auf neuem One Piece-Bild den großen Fiesling von Staffel 3

One Piece -Fans haben auf Netflix die Qual der Wahl: Sie können auf Staffel 3 der Realfilm-Adaption warten, die Handlung schon jetzt streamen oder sich über den Trailer einer weiteren Umsetzung freuen. Wer erstere Option wählt, bekommt jetzt ein Geschenk spendiert:und ein neues Bild zeigt, womit es Ruffys ( Iñaki Godoy ) Strohhut-Bande bald zu tun bekommt.

Wie jetzt auf Instagram zu sehen ist, posiert die Strohhut-Bande zum Drehschluss von Staffel 3 vor einer großen Mauer, auf der ein Wandgemälde von Mr. Crocodile (Joe Manganiello) prangt, dem Anführer der sogenannten Baroque-Firma. Gegen die Truppe von Attentätern und Killern kämpften die One Piece-Held:innen bereits in Staffel 2. Der Text zum Bild verrät:

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Die Dreharbeiten zu One Piece Staffel 3 sind offiziell abgeschlossen. Bitte keine weiteren Fragen zu der Mauer hinter uns.

Wie die Formulierung andeutet, verstecken sich auf dem Bild einige Hinweise zur künftigen Handlung in Staffel 3. Fans wissen bereits, dass die kommenden Folgen den sogenannten Alabasta-Arc der Vorlage adaptieren werden: Die Strohhutbande reist dort in die Heimat Prinzessin Vivis (Charithra Chandran), um einen Bürgerkrieg zu beenden.

Das Wandgemälde hinter den Held:innen warnt aber nicht etwa vor dem Killerkönig Mr. Crocodile, sondern feiert ihn: Durch eine List hat es der Fiesling geschafft, die verzweifelten Einwohner des Landes Alabasta für sich zu gewinnen. Die Dürre, die er durch einen Regen beendet hat, war nämlich von Anfang an sein Werk.

Ein weiteres Story-Detail stellen die Armbinden dar, die jedes Mitglied der Piratencrew trägt: Sie sollen ihnen laut Inverse gegen Baroque-Firma-Fiesling Bon Clay (Cole Escola) helfen, der als Gestaltwandler ansonsten nicht von seinen Opfern zu unterscheiden ist.

Wann kommt One Piece Staffel 3 zu Netflix?

One Piece-Fans müssen bei aller Vorfreude auf Staffel 3 allerdings einen kleinen Wermutstropfen verkraften: Bis zur Veröffentlichung der neuen Folgen wird noch etwas Zeit vergehen. Mit einem voraussichtlichen Start im Sommer 2027 lässt die neue Staffel aber immerhin nicht so lange auf sich warten wie ihr Vorgänger.