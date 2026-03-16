One Piece traut sich in Staffel 2 etwas, vor dem Hollywood viel zu viel Angst hat – und ich liebe es dafür

Die 2. Staffel von One Piece bei Netflix legt noch einmal eine Schippe drauf, wenn es um Absurdität und Hingabe an den Ausgangsstoff geht. Dabei geht sie ein Risiko ein, das Hollywood meist scheut – und punktet auf ganzer Linie.

Wisst ihr, in welcher Staffel 2-Szene ich mich noch einmal komplett Hals über Kopf in One Piece verliebt habe? Es war nicht in dem Moment, in dem Sanji ultracool per Doppelsprungkick Buggys Schergen ausgeknockt hat (so sehr ich Taz Skylar auch in der Rolle liebe). Es war auch nicht Miss All Sundays erster epischer Auftritt, der ihre Teufelskräfte so toll umgesetzt hat. Es war … Lysop, der einen Fisch angelt.

Einen Fisch, der gar nicht erst versucht, wie ein echter, lebendiger Fisch auszusehen. Sondern der einfach eine alberne, offensichtlich künstliche Requisite ist. Diese Requisite steht als perfektes Sinnbild für den Mut der Serie, eine komplett überdrehte, „unglaubwürdige“ Welt glaubwürdig zu machen. Ohne Rücksicht auf Verluste.

Die 2. Staffel von One Piece spielt mit vollem Risiko, wenn es um die eigene Serienwelt geht – und gewinnt

Beim Schauen fühle ich mich fast schon in die 80er Jahre versetzt. In einen Die Braut des Prinzen oder sogar eine Jim Henson-Produktion. So viel wurde gebaut, gebastelt, genäht, in Plüsch und Kunstharz und Holz ausgearbeitet. In vollem Bewusstsein, dass das für die Augen von Erwachsenen – und daraus besteht der Löwenanteil des Publikums – nicht „realistisch“ aussieht.

Das ist mehr als mutig. Schließlich kann man damit die breite Masse richtig vor den Kopf stoßen. Es geht gegen etablierte Sehgewohnheiten. Während Quatsch und Künstlichkeit im Kinderkino die Kassen klingeln lässt – siehe Ein Minecraft Film – setzen erwachsene Umsetzungen von nicht unserer Realität entsprechenden Stoffen überwiegend auf Erdung.

Das sieht man im MCU, das sah man die letzten Jahre in DC-Verfilmungen. Ein Game of Thrones stutzte sich die Vorlage so zurecht, dass möglichst alles an fantastischen Elementen flöten ging. Keine Einhörner, kein blauer Bart für Daario Naharis. Wo kämen wir denn da hin, wenn Menschen ihre Fantasie gebrauchen müssten? Nicht so One Piece. One Piece liebt seine Welt und seine absurden Character Designs. Davon kann Hollywood sich eine Scheibe abschneiden.

One Piece Staffel 2 zeigt, dass auch eine überdrehte Welt ernstgenommen werden kann

One Piece beweist, dass einem Charaktere und Geschichten sehr wohl viel bedeuten können, auch wenn sie nicht „cool“ sind oder so aussehen, wie wir es ohnehin aus tausend anderen Werken gewohnt sind. Sie beweist, dass die Härte einer Szene auch wirken kann, wenn jemand objektiv bekloppt aussieht. Ja, das geht!

Dafür muss eine wichtige Bedingung erfüllt sein: Alle Beteiligten – wie diejenigen in One Piece – müssen ihre Welt ernst nehmen. Ohne Meta-Kommentar. Alle Darsteller:innen, die Requisiteur:innen, Setdesigner:innen und so viele mehr müssen am gleichen Strang ziehen. Wenn sie mit vollem Herzen hinter ihrer Geschichte stehen, können wir ohne Probleme auch unser eigenes Herz daran hängen.

One Piece fordert sein erwachsenes Publikum auf eine Weise, die viele längst verlernt haben

Wir als Publikum müssen endlich anfangen, uns wieder selbst herauszufordern, wenn es um Immersion geht. In eine fiktive Welt einzutauchen, erfordert Hingabe von beiden Seiten: von denen, die sie für uns schaffen und dabei möglichst detailverliebt und atmosphärisch arbeiten. Und von denen, die die Welt betreten und sich dabei auf das einlassen, was sie erwartet.

Wenn wir selbst wieder lernen, uns ohne Fremdscham auf eine noch so absurde Welt einzulassen, vielleicht auch auf eine, die bewusst künstlich aussieht, trainieren wir unsere eigene Fantasie. Wir können viel besser von dem profitieren, was ungewohnte Erzählweisen uns liefern können, sei es Katharsis, Freude, Spannung oder ein Lerneffekt. Und: Wir öffnen die Türen für Geschichten, Erzähltraditionen und Ästhetiken aus allen Ecken der Welt, mit den unterschiedlichsten Hintergründen.

One Piece zeigt, was in Hollywood braucht – und wie wir selbst helfen können

Aber all das geht nur, wenn wir auch die Möglichkeit bekommen, unseren Glauben an fiktive Welten zu trainieren. Und zu lernen, dass nicht alle Welten nach der Logik unserer funktionieren. Dass nicht alles einer westlichen oder amerikanischen Großstadt-Dschungel-Optik entspricht und Figuren nicht alle gleich handeln. Schließlich hat man uns all das sehr effektiv abgewöhnt.

Genau deshalb brauchen wir Serien wie One Piece. Oder die wenigen positiven Blockbuster-Beispiele der letzten Jahre, wie etwa James Gunns Superman oder sogar ein The Fantastic Four: First Steps. Hollywood muss endlich bereit sein, den Menschen mit den bunten, den albernen Ideen Vertrauen entgegenzubringen und Risiken einzugehen, statt möglichst sicher und stumpf auf den ausgetretenen Pfaden zu bleiben.

Und wir als Publikum müssen nach mehr Serien und Filmen wie One Piece verlangen. Lautstark. Also los geht’s, One Piece schauen und ein eindeutiges Signal an die CEOs schicken.

