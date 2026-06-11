One Piece-Überraschung bei Netflix: Vor Staffel 3 könnt ihr schon jetzt sehen, wie es weitergeht

Fans der Netflix-Serie One Piece müssen noch bis 2027 auf die 3. Staffel warten. Ab sofort könnt ihr aber die Vorlage für das Alabasta-Abenteuer bei Netflix streamen.

Netflix' gefeierte Live-Action-Adaption One Piece hat Piratenfans gerade erst im März 2026 mit einer fantastischen 2. Staffel begeistert. Allerdings wurde darin nur der erste Teil der aus Eiichiro Odas Manga-Vorlage bekannten Alabasta-Saga umgesetzt. Ein Abstecher in den titelgebenden Wüstenstaat wurde uns vorenthalten und erst in Staffel 3 bekommen wir die Heimat von Prinzessin Vivi zu sehen.

Für alle Ungeduldigen, die schon jetzt wissen möchten, welche Abenteuer die 3. Staffel für die Strohhutbande rund um Monkey D. Ruffy (Iñaki Godoy) bereithält, hat Netflix jetzt Abhilfe geschaffen. Die komplette Alabasta-Saga könnt ihr ab sofort in Anime-Form streamen.

Netflix nimmt den Alabasta-Arc des One Piece-Anime ins Programm

Über Jahre hinweg wurden One Piece-Fans immer wieder mit der traurigen Realität konfrontiert, dass ein Großteil des seit 1999 laufenden One Piece-Anime nirgendwo auf Deutsch zu streamen ist. Das hat sich endlich geändert. Im November 2025 begann Netflix mit der Veröffentlichung einer Remastered-Version der frühen Anime-Folgen, die nicht nur im hochskalierten HD erstrahlen, sondern auch eine komplett neu angefertigte deutsche Synchronfassung spendiert bekommen.

Am 15. Juni hat Netflix nun seinen Katalog an One Piece-Arcs um die Folgen 93 bis 130 erweitert. Damit könnt ihr ab sofort den kompletten Alabasta-Arc des Anime streamen und euch rechtzeitig auf die Fortsetzung der Live-Action-Serie einstimmen.

Wenn ihr die 2. Staffel der Realserie geschaut habt, solltet ihr im Anime am besten bei Folge 92 einsteigen, um den direkten Fortgang der Handlung zu erleben. Nach den Ereignissen auf der Insel Drumm geht es für Ruffy, Nami, Zorro, Sanji und Lysop sowie Prinzessin Vivi und Crew-Zuwachs Tony Tony Chopper nach Alabasta, wo die Strohhüte das Königreich vor den Machenschaften von Mr. 0 aka Sir Crocodile und seiner Baroque-Firma retten müssen.

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Wer hingegen lieber die alte Synchronfassung bevorzugt, wird beim Anbieter ADN fündig. Dort erscheinen ebenfalls seit November vergangenen Jahres regelmäßig neue "alte" Folgen im Katalog. Aktuell könnt ihr bei ADN schon bis Folge 516 (Summit War) streamen – sowie alle neueren Episoden ab Folge 780.

Wann startet One Piece Staffel 3 bei Netflix?

Die Dreharbeiten zu One Piece Staffel 3 werden schon in den kommenden Wochen abgeschlossen sein. Wir rechnen ab Sommer 2027 mit dem Netflix-Release der neuen Folgen. Die wichtigsten Infos zu Besetzung und Handlung findet ihr hier.



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