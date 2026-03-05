One Piece-Überraschung bei Netflix: Staffel 2 enthüllt Anime-Fanliebling – aber 274 Folgen zu früh

In der 2. Staffel der One Piece-Serie von Netflix feiert ein beliebter Charakter sein überraschendes Debüt, obwohl er im Anime erst 274 Folgen später auftaucht.

Die 2. Staffel von One Piece ist um keine Überraschungen verlegen. Selbst eingefleischte Fans, die Eiichiro Odas Manga und den One Piece-Anime in und auswendig kennen, werden mit reichlich Easter-Eggs und dem ein oder anderen Gastauftritt noch überrascht. Neben einem versteckten Sabo-Cameo feiert auch ein weiterer Fanliebling sein Debüt, der zu diesem Zeitpunkt in der Vorlage noch längst nicht zu sehen war.



Achtung, es folgen Spoiler zu Netflix' One Piece und der Vorlage.



One Piece Staffel 2 liefert ersten Blick auf die Netflix-Version von Brook

In der 2. Episode von One Piece Staffel 2 segelt die Strohhutbande erstmals auf die Grandline und macht direkt Bekanntschaft mit dem Riesenwal Laboon. Während Nami (Emily Rudd), Sanji (Taz Skylar), Zorro (Mackenyu) und Lysop (Jacob Gibson) im Inneren des Wals nach einem Ausweg suchen, erfährt Ruffy (Iñaki Godoy) die traurige Vorgeschichte der Meereskreatur. Es folgt ein Flashback, der Fans einen ersten Blick auf den späteren Strohhut-Piraten Brook gewährt.

Wer ist Brook? One Piece-Fans kennen Brooks vor allem als sprechendes Skelett mit markantem Afro, das sich im Laufe des Thriller Bark-Arcs der Strohhutbande als Schiffsmusiker anschließt. In der Netflix-Serie bekommen wir ihn nun in seiner menschlichen Form zu sehen – lange, bevor er stirbt und dank der Totenreich-Frucht wiederbelebt wird.



One Piece enthüllt damit schon jetzt seine Vorgeschichte: Mehrere Jahrzehnte vor der gegenwärtigen Handlung freundete sich Laboon mit der Bande der Rumba-Piraten an, zu denen nicht nur Anführer Calico Yorki (Richard Gau) gehört, sondern auch der Musiker Brook (Martial T. Batchamen). Um den Wal auf der Grandline nicht zu gefährden, lassen sie ihn am Reverse Mountain zurück und versprechen, eines Tages wiederzukommen. Doch sie kehrten nie zurück.

In der Vorlage ist es Brooks sehnlichster Wunsch, irgendwann mit Laboon wiedervereint zu werden. Die garantiert tränenreiche Reunion wird aber voraussichtlich erst in der finalen Saga zu sehen sein und steht bis heute noch aus.

Im One Piece-Manga sowie im Anime ist der Laboon-Flashback auch zu Beginn des Grandline-Abenteuers zu sehen. Allerdings ist Brooks an dieser Stelle nicht Teil der Erzählung, sondern wurde erst Jahre später nachträglich in eine aktualisierte Fassung der Vorgeschichte integriert. Somit ergibt der Auftritt in der Live-Action-Version natürlich Sinn. Bis Brook selbst auf Monkey D. Ruffy und Co. trifft, wird es aber noch einige Jahre dauern.

Im Anime feiert Brook sein Debüt erst in Folge 337 und damit erst 274 Episoden nach Ruffys erster Begegnung mit Laboon. Sollte die Live-Action-Adaption den kommenden Story-Sagas – Alabasta, Skypiea, Water 7 und Thriller Bark – jeweils eine Staffel widmen, werden wir Brooks in seiner eigentlichen Skelettgestalt frühestens ab Staffel 6 zu sehen bekommen.

