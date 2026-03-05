One Piece und Die Simpsons haben keine Chance: Mit über 9000 (!) Folgen ist das die am längsten laufende Animationsserie

Sowohl One Piece als auch Die Simpsons gelten als Dauerbrenner im Animationsbereich. Doch nicht mal zusammen kommen sie an die animierten Alltagsabenetuer einer japanischen Hausfrau heran.

Die Simpsons läuft seit 1989 und ist mit Staffel 37 bei über 800 Episoden angekommen. One Piece ging erst zehn Jahre später los, ist aber schon bei über 1150 Folgen angekommen. Doch sowohl die gelbe Familie aus Springfield, als auch die Piraten der Strohhutbande müssen sich vor der häuslichen Königin der langlebigen Animationsserien verneigen, die fast durchgehend seit 1969 auf Sendung ist und schon über 9000 Folgen vorzuweisen hat.

Dürfen wir vorstellen: Sazae-san, die am längsten laufende Animationsserie der Welt.

Sazae-san gehört fest zur japanischen TV-Landschaft und stellt sogar One Piece in den Schatten

Was in Deutschland der wöchentliche Kultkrimi Tatort ist, ist in Japan der Anime-Klassiker Sazae-san. Wenn die leichtherzige Slice-of-Life-Serie sonntags um 18:30 Uhr auf Fuji TV läuft, läutet sie das Ende des Wochenendes ein. Für viele Zuschauenden ist die Premiere der neuen Episode deshalb mit einer gewissen Melancholie verbunden, weil man schon wieder an den nächsten Arbeits- oder Schultag am Montag denken muss. Genannt wird dieses Gefühl deshalb "Sazae-san-Syndrom".

Die Ursprünge der Serie liegen sogar noch weiter zurück. 80 Jahre, um genau zu sein, denn als Vorlage diente der 1946 gestartet Sazae-san-Manga-Strip, der die meiste Zeit in der Zeitung Asahi Shimbun lief. Zeichnerin Machiko Hasegawa, die bereits 1992 verstarb, war dadurch eine der ersten weiblichen Manga-Autorinnen.

Bis 1974 wurden über 6000 Strips über die japanische Hausfrau gedruckt. Die Anime-Serie kam 1969 hinzu und gehört bis heute fest zur japanischen Medienkultur. Sie ging fast durchgängig jede Woche auf Sendung, musste aber während der Ölkrise 1975 und 2020 aufgrund der Coronapandemie eine Pause einlegen.

Aber wovon handelt der Anime Sazae-san eigentlich?

Über die Story der etwa 25-minütigen Folgen lässt sich nicht viel berichten. Es gibt weder ausufernden Klamauk wie in Die Simpsons, noch große Abenteuer wie in One Piece. Stattdessen geht es um die alltäglichen Eskapaden von Sazae Fuguta und ihrer normalen japanischen Familie aus dem Tokioter Bezirk Setagaya. Sie ist clever, redet gern, ist oft etwas albern und behält seit den 60ern ihre damals moderne Victory-Rolls-Frisur, die längst zum Markenzeichen geworden ist. Ihre Stimme erhält die ikonische Figur seit jeher von der Mittlerweile 86-jährigen Synchronsprecherin Midori Kato.

Um einen Eindruck zu erhalten, wie einfach, alltäglich und gemütlich sich eine Folge von Sazae-san anfühlt, braucht ihr euch nur das aktuelle Opening zur Serie anzusehen:

Nach Deutschland hat es das äußerst japanische Sazae-san nie geschafft und das wird sich wohl auch nie ändern. Wenn euch aber das nächste Mal jemand ein Märchen davon erzählt, dass Die Simpsons oder One Piece die am längsten laufenden Animationsserien seien, könnt ihr Schlaumeier-mäßig von der japanischen Hausfrau erzählen, die in Wirklichkeiten Cartoon-Krone aufhat.