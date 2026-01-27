Oscar-Filme 2026 streamen: So schaust du die 50 besten Filme des Jahres bei Netflix, Disney+ und Co.

In unserer Übersicht schlüsseln wir euch auf, wie und wo ihr am besten die oscarnominierten Filme 2026 schauen könnt, um euch auf die Verleihung der 98. Academy Awards vorzubereiten.

Am 22. Januar wurden die Oscar-Nominierungen 2026 bekanntgegeben, in der Nacht zum 16. März werden die Academy Awards zum 98. Mal verliehen. Dazwischen haben Film-Fans knapp anderthalb Monate Zeit, um die Anwärter auf den renommierten Filmpreis zu schauen. Wo ihr in Deutschland in den Genuss der insgesamt 50 Filme an Oscar-Kandidaten in 24 Kategorien kommt, verraten wir euch wie jedes Jahr in unserer Übersicht:

5 Oscar-Filme streamen bei Netflix

3 Oscar-Filme gibt's bei Apple TV

2 Oscar-Film streamen bei WOW/Sky

2 Oscar-Filme hat Disney+

2 Oscar-Filme streamen bei HBO Max

1 Oscar-Film ist bei MUBI

4 Oscar-Filme könnt ihr im Stream nur leihen oder kaufen

5 Oscar-Filme streamen gratis

10 Oscar-Filme laufen nur im Kino

16 Oscar-Filme gibt's derzeit noch nicht in Deutschland

Diese Oscar-Filme 2026 streamen bei Netflix

Frankenstein - Trailer (Deutsch) HD

Diese Oscar-Filme 2026 streamen bei Apple TV

Diese Oscar-Filme 2026 streamen bei WOW/Sky

Diese Oscar-Filme 2026 streamen bei Disney+

Diese Oscar-Filme 2026 streamen bei HBO Max

One Battle After Another – 13 Oscar-Nominierungen (Bester Film, Beste Regie, Bester Hauptdarsteller, Beste Nebendarstellerin, 2x Bester Nebendarsteller, Bestes adaptiertes Drehbuch, Beste Musik, Beste Kamera, Bester Schnitt, Bestes Szenenbild, Bester Ton, Bestes Casting)

– (Bester Film, Beste Regie, Bester Hauptdarsteller, Beste Nebendarstellerin, 2x Bester Nebendarsteller, Bestes adaptiertes Drehbuch, Beste Musik, Beste Kamera, Bester Schnitt, Bestes Szenenbild, Bester Ton, Bestes Casting) Weapons - Die Stunde des Verschwindens – 1 Oscar-Nominierung (Beste Nebendarstellerin)

Dieser Oscar-Film 2026 streamt bei MUBI

Sirat – 2 Oscar-Nominierungen (Bester internationaler Film, Bester Ton)

Einige oscarnominierte Filme 2026 könnt ihr im Stream nur leihen oder kaufen

Viele der Filme aus der obigen Flatrate-Liste könnt ihr natürlich auch als Leih- oder Kauf-Stream erwerben, wenn ihr euch kein Abo des jeweiligen Anbieters zulegen wollt. Einige Filme sind derzeit hingegen ausschließlich zum Leihen und Kaufen im Stream verfügbar.

Bugonia - Trailer (Deutsch) HD

Diese Oscar-Filme 2026 könnt ihr kostenlos streamen

Umgekehrt muss man aber nicht für alle oscarnominierten Filme etwas bezahlen. Folgende Kandidaten für einen Academy Award sind gratis im Stream verfügbar.

Diese Oscar-Filme könnt ihr bisher nur im Kino schauen

Viele Filme mit Oscar-Chancen werden in Deutschland bewusst mit einem Kinostart kurz vor der Vergebung der Academy Awards platziert. Entsprechend könnt ihr mehrere Kandidaten aktuell nur auf der großen Leinwand erleben. Einige wenige starten sogar erst nach der Verleihung im Kino.

Diese oscarnominierten Filme starten 2026 erst noch im Kino

Marty Supreme – 9 Oscar-Nominierungen (Bester Film, Beste Regie, Bester Hauptdarsteller, Bestes Drehbuch, Beste Kamera, Bester Schnitt, Beste Kostüme, Bestes Szenenbild, Bestes Casting) – Kinostart am 26. Februar 2026

– (Bester Film, Beste Regie, Bester Hauptdarsteller, Bestes Drehbuch, Beste Kamera, Bester Schnitt, Beste Kostüme, Bestes Szenenbild, Bestes Casting) – Blue Moon – 2 Oscar-Nominierungen (Bester Hauptdarsteller, Bestes Drehbuch) – Kinostart am 26. März 2026

– (Bester Hauptdarsteller, Bestes Drehbuch) – Arco – 1 Oscar-Nominierung (Bester Animationsfilm) – Kinostart am 4. April 2026

Diese Oscar-Kandidaten haben noch keinen deutschen Start

Einige oscarnominierte Filme gibt es hierzulande leider noch gar nicht zu sehen. Bei ihnen können wir nur hoffen, dass sie kurzfristig noch einen Kino- oder Streaming-Start erhalten.

Wenn sich an den Veröffentlichungen noch etwas verändert und neue Kino- oder Streaming-Starts hinzukommen, werden wir diesen Übersichtsartikel bis zur Oscar-Verleihung regelmäßig anpassen, um euch auf dem aktuellen Stand zu halten.

Jahresrückblick: Die 10 besten Streaming-Filme 2025 bei Netflix, Amazon und Co. im Podcast

Wir blicken im Podcast Streamgestöber auf das Streaming-Jahr 2025 zurück und ranken die besten Streaming-Filme bei Netflix und Co., die dieses Jahr niemand verpassen sollte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welche von den Streaming-Diensten Netflix, Amazon, Apple TV und Co. produzierten Filme haben sich im letzten Jahr besonders hervorgetan? Von Fantasy-Hits über Krimi-Fortsetzungen bis zu nervenzerreißender Thriller-Spannung ist alles dabei.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.