Oscar-Filme 2026 streamen: So schaust du die 50 besten Filme des Jahres bei Netflix, Disney+ und Co.

Am 22. Januar wurden die Oscar-Nominierungen 2026 bekanntgegeben, in der Nacht zum 16. März werden die Academy Awards zum 98. Mal verliehen. Dazwischen haben Film-Fans knapp anderthalb Monate Zeit, um die Anwärter auf den renommierten Filmpreis zu schauen. Wo ihr in Deutschland in den Genuss der insgesamt 50 Filme an Oscar-Kandidaten in 24 Kategorien kommt, verraten wir euch wie jedes Jahr in unserer Übersicht:
- 5 Oscar-Filme streamen bei Netflix
- 3 Oscar-Filme gibt's bei Apple TV
- 2 Oscar-Film streamen bei WOW/Sky
- 2 Oscar-Filme hat Disney+
- 2 Oscar-Filme streamen bei HBO Max
- 1 Oscar-Film ist bei MUBI
- 4 Oscar-Filme könnt ihr im Stream nur leihen oder kaufen
- 5 Oscar-Filme streamen gratis
- 10 Oscar-Filme laufen nur im Kino
- 16 Oscar-Filme gibt's derzeit noch nicht in Deutschland
Diese Oscar-Filme 2026 streamen bei Netflix
- Frankenstein – 9 Oscar-Nominierungen (Bester Film, Bester Nebendarsteller, Bestes adaptiertes Drehbuch, Beste Musik, Beste Kamera, Beste Kostüme, Bestes Make-up, Bestes Szenenbild, Bester Ton)
- Train Dreams – 4 Oscar-Nominierungen (Bester Film, Bestes adaptiertes Drehbuch, Bester Song, Beste Kamera)
- KPop Demon Hunters – 2 Oscar-Nominierungen (Bester Animationsfilm, Bester Song)
- The Perfect Neighbor - Ein Gesetz und seine Folgen – 1 Oscar-Nominierung (Bester Dokumentarfilm)
- All die leeren Zimmer – 1 Oscar-Nominierung (Bester Doku-Kurzfilm)
Diese Oscar-Filme 2026 streamen bei Apple TV
- F1: Der Film – 4 Oscar-Nominierungen (Bester Film, Bester Schnitt, Bester Ton, Beste visuelle Effekte)
- The Lost Bus – 1 Oscar-Nominierung (Beste visuelle Effekte)
- Come See Me in the Good Light – 1 Oscar-Nominierung (Bester Dokumentarfilm)
Diese Oscar-Filme 2026 streamen bei WOW/Sky
- Blood & Sinners – 16 Oscar-Nominierungen (Bester Film, Beste Regie, Bester Hauptdarsteller, Beste Nebendarstellerin, Bester Nebendarsteller, Bestes Originaldrehbuch, Beste Musik, Bester Song, Beste Kamera, Bester Schnitt, Beste Kostüme, Bestes Make-up, Bestes Szenenbild, Bester Ton, Beste visuelle Effekte, Bestes Casting) – hier bei WOW*
- Jurassic World 4: Die Wiedergeburt – 1 Oscar-Nominierung (Beste visuelle Effekte) – hier bei WOW*
Diese Oscar-Filme 2026 streamen bei Disney+
- Elio – 1 Oscar-Nominierung (Bester Animationsfilm) – hier bei Disney+*
- A Friend of Dorothy – 1 Oscar-Nominierung (Bester Kurzfilm) – hier bei Disney+*
Diese Oscar-Filme 2026 streamen bei HBO Max
- One Battle After Another – 13 Oscar-Nominierungen (Bester Film, Beste Regie, Bester Hauptdarsteller, Beste Nebendarstellerin, 2x Bester Nebendarsteller, Bestes adaptiertes Drehbuch, Beste Musik, Beste Kamera, Bester Schnitt, Bestes Szenenbild, Bester Ton, Bestes Casting)
- Weapons - Die Stunde des Verschwindens – 1 Oscar-Nominierung (Beste Nebendarstellerin)
Dieser Oscar-Film 2026 streamt bei MUBI
- Sirat – 2 Oscar-Nominierungen (Bester internationaler Film, Bester Ton)
Einige oscarnominierte Filme 2026 könnt ihr im Stream nur leihen oder kaufen
Viele der Filme aus der obigen Flatrate-Liste könnt ihr natürlich auch als Leih- oder Kauf-Stream erwerben, wenn ihr euch kein Abo des jeweiligen Anbieters zulegen wollt. Einige Filme sind derzeit hingegen ausschließlich zum Leihen und Kaufen im Stream verfügbar.
- Bugonia – 4 Oscar-Nominierungen (Bester Film, Beste Hauptdarstellerin, Bestes adaptiertes Drehbuch, Beste Musik) – im Kino oder z.B. hier im Kauf-Stream*
- Zoomania 2 – 1 Oscar-Nominierung (Bester Animationsfilm) – im Kino oder z.B. hier im Kauf-Stream*
- The Smashing Machine – 1 Oscar-Nominierung (Beste Make-up) – z.B. hier im Leih- und Kauf-Stream*
- The Ugly Stepsister – 1 Oscar-Nominierung (Beste Make-up) – z.B. hier im Leih- und Kauf-Stream*
Diese Oscar-Filme 2026 könnt ihr kostenlos streamen
Umgekehrt muss man aber nicht für alle oscarnominierten Filme etwas bezahlen. Folgende Kandidaten für einen Academy Award sind gratis im Stream verfügbar.
- Ein Nobody gegen Putin – 1 Oscar-Nominierung (Bester Dokumentarfilm) – streamt gratis bei Arte und YouTube
- Two People Exchanging Saliva – 1 Oscar-Nominierung (Bester Kurzfilm) – streamt gratis auf YouTube mit englischen Untertiteln
- Schmetterling – 1 Oscar-Nominierung (Bester animierter Kurzfilm) – streamt gratis bei Arte und YouTube
- Retirement Plan – 1 Oscar-Nominierung (Bester animierter Kurzfilm) – streamt gratis beim New Yorker und bei Dailymotion (auf Englisch)
- Das Mädchen, das Perlen weinte – 1 Oscar-Nominierung (Bester animierter Kurzfilm) – streamt gratis bei Arte
Diese Oscar-Filme könnt ihr bisher nur im Kino schauen
Viele Filme mit Oscar-Chancen werden in Deutschland bewusst mit einem Kinostart kurz vor der Vergebung der Academy Awards platziert. Entsprechend könnt ihr mehrere Kandidaten aktuell nur auf der großen Leinwand erleben. Einige wenige starten sogar erst nach der Verleihung im Kino.
- Hamnet – 8 Oscar-Nominierungen (Bester Film, Beste Regie, Beste Hauptdarstellerin, Bestes adaptiertes Drehbuch, Beste Musik, Beste Kostüme, Bestes Szenenbild, Bestes Casting) – seit im 22. Januar 2026 Kino
- The Secret Agent – 4 Oscar-Nominierungen (Bester Film, Bester Hauptdarsteller, Bester internationaler Film, Bestes Casting) – seit 6. November 2025 im Kino, ab 12. März 2026 im Kauf-Stream*
- Sentimental Value – 9 Oscar-Nominierungen (Bester Film, Beste Regie, Beste Hauptdarstellerin, 2x Beste Nebendarstellerin, Bester Nebendarsteller, Bestes Drehbuch, Bester internationaler Film, Bester Schnitt) – seit 4. Dezember 2025 im Kino, ab 5. April 2026 im Kauf-Stream*
- Ein einfacher Unfall – 2 Oscar-Nominierungen (Bestes Drehbuch, Bester internationaler Film) – seit 8. Januar 2026 im Kino
- Avatar 3: Fire and Ash – 2 Oscar-Nominierungen (Beste Kostüme, Beste visuelle Effekte) – seit 17. Dezember 2025 im Kino
- Song Sung Blue – 1 Oscar-Nominierung (Beste Hauptdarstellerin) – seit 8. Januar 2026 im Kino
- Die Stimme von Hind Rajab – 1 Oscar-Nominierung (Bester internationaler Film) – seit 22. Januar 2026 im Kino
Diese oscarnominierten Filme starten 2026 erst noch im Kino
- Marty Supreme – 9 Oscar-Nominierungen (Bester Film, Beste Regie, Bester Hauptdarsteller, Bestes Drehbuch, Beste Kamera, Bester Schnitt, Beste Kostüme, Bestes Szenenbild, Bestes Casting) – Kinostart am 26. Februar 2026
- Blue Moon – 2 Oscar-Nominierungen (Bester Hauptdarsteller, Bestes Drehbuch) – Kinostart am 26. März 2026
- Arco – 1 Oscar-Nominierung (Bester Animationsfilm) – Kinostart am 4. April 2026
Diese Oscar-Kandidaten haben noch keinen deutschen Start
Einige oscarnominierte Filme gibt es hierzulande leider noch gar nicht zu sehen. Bei ihnen können wir nur hoffen, dass sie kurzfristig noch einen Kino- oder Streaming-Start erhalten.
- If I Had Legs I'd Kick You – 1 Oscar-Nominierung (Beste Hauptdarstellerin) – der Mutterschafts-Thriller hat trotz Silbernem Bären für Rose Byrne auf der Berlinale 2025 noch keinen deutschen Start
- Little Amélie or the Character of Rain – 1 Oscar-Nominierung (Bester Animationsfilm)
- Diane Warren: Relentless – 1 Oscar-Nominierung (Bester Song)
- Viva Verdi – 1 Oscar-Nominierung (Bester Song)
- Kokuhô – 1 Oscar-Nominierung (Bestes Make-up)
- The Alabama Solution – 1 Oscar-Nominierung (Bester Dokumentarfilm) – vielleicht demnächst bei HBO Max (produziert von HBO Max)
- Cutting Through Rocks – 1 Oscar-Nominierung (Bester Dokumentarfilm)
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud – 1 Oscar-Nominierung (Bester Doku-Kurzfilm) – vielleicht demnächst bei HBO Max (weil produziert von HBO Max)
- Children No More: Were and are Gone – 1 Oscar-Nominierung (Bester Doku-Kurzfilm) – vielleicht demnächst bei WOW (denn es ist eine Sky-Co-Produktion)
- The Devil Is Busy – 1 Oscar-Nominierung (Bester Doku-Kurzfilm) – vielleicht demnächst bei HBO Max (weil produziert von HBO Max)
- Perfectly a Strangeness – 1 Oscar-Nominierung (Bester Doku-Kurzfilm)
- Butcher's Stain – 1 Oscar-Nominierung (Bester Kurzfilm)
- Jane Austen's Period Drama – 1 Oscar-Nominierung (Bester Kurzfilm)
- The Singers – 1 Oscar-Nominierung (Bester Kurzfilm) – vielleicht demnächst bei Netflix (der Film wurde vom Streamer gerade für den weltweiten Vertrieb eingekauft)
- Forevergreen – 1 Oscar-Nominierung (Bester animierter Kurzfilm)
- The Three Sisters – 1 Oscar-Nominierung (Bester animierter Kurzfilm)
Wenn sich an den Veröffentlichungen noch etwas verändert und neue Kino- oder Streaming-Starts hinzukommen, werden wir diesen Übersichtsartikel bis zur Oscar-Verleihung regelmäßig anpassen, um euch auf dem aktuellen Stand zu halten.
Jahresrückblick: Die 10 besten Streaming-Filme 2025 bei Netflix, Amazon und Co. im Podcast
Wir blicken im Podcast Streamgestöber auf das Streaming-Jahr 2025 zurück und ranken die besten Streaming-Filme bei Netflix und Co., die dieses Jahr niemand verpassen sollte.
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
Welche von den Streaming-Diensten Netflix, Amazon, Apple TV und Co. produzierten Filme haben sich im letzten Jahr besonders hervorgetan? Von Fantasy-Hits über Krimi-Fortsetzungen bis zu nervenzerreißender Thriller-Spannung ist alles dabei.
*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.