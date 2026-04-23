Oscar-Gewinnerin bei Rosamunde Pilcher: Jessie Buckley hatte einen ungewöhnlichen Start in die Filmbranche

Bei der letzten Oscar-Verleihung konnte sie abräumen. Doch Jessie Buckley startete ihre Karriere bei einer bekannten, aber recht ungewöhnlichen ZDF-Produktion.

Vor ungefähr einem Monat konnte Jessie Buckley für ihre Leistung im Drama Hamnet ihren ersten Oscar bei den Academy Awards ergattern. Doch die Ausnahmeschauspielerin fand sich anfangs in einer Castingshow wieder und machte im ZDF-Herzkino ihre ersten Erfahrungen.



Traumberuf Sängerin: Jessie Buckley wollte eigentlich in Musicals groß rauskommen

Jessie Buckley wollte eigentlich Sängerin werden. Da sie in Killarney geboren wurde und eine Stimmtrainerin als Mutter hatte, war ihr Lebensweg fast schon vorprogrammiert. Mit 17 Jahren zog sie nach London, um ihren großen Lebenstraum zu verfolgen.



Buckley nahm 2008 schließlich bei der Castingshow I'd do Anything teil, in der die Hauptrolle für das Musical Oliver! gesucht wurde. Im Nachhinein berichtete sie in der Vogue , dass während des Castings "einiges schiefgelaufen" sei. Sie fühlte sich unwohl, weil sie mit 17 Jahren nur auf ihren Körper reduziert wurde. Erst später wurde ihr bewusst, wie schlimm das für sie war.



Obwohl sie in der Castingshow nur den zweiten Platz belegte, konnte sich Buckley in der Musicalwelt etablieren. So spielte sie unter anderem im West-End-Theater in der Menier Chocolate Factory mit.



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Rosamunde Pilcher: Buckleys erste Schauspielrolle führte ins ZDF

Noch während sie regelmäßig in Musicals spielte, ergatterte Buckley eine Rolle in einer deutsch-britischen Rosamunde-Pilcher-Produktion. Sie spielte nämlich die Figur der Emily Strong in Vier Frauen (This September).



Erst danach begannen ihre großen Rollen in Serien und Filmen. Ihren ersten großen Durchbruch feierte sie 2017 in der BBC-Serie Taboo an der Seite von Tom Hardy. Es folgten Auftritte in preisgekrönten Serien wie Chernobyl oder Fargo, bis sie durch Chloé Zhaos Hamnet schließlich ihren Oscar bekam.

