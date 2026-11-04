Der kürzeste Film, der je für einen Oscar nominiert war, geht 100 Sekunden: Ihr habt noch nie von ihm gehört

Dieser Film ist der beste Beweis, dass eine Geschichte auch in unter 2 Minuten überzeugen kann: Er wurde im Jahr 2013 für einen Oscar nominiert.

Wer an Oscar-nominierte Filme denkt, erwartet tendenziell ein abendfüllendes Erlebnis. Etwas ganz anderes hatte da Regisseur und Animateur Adam Pesapane alias PES (Western Spaghetti, Submarine Sandwich) im Sinn, der mit seinem Kurzfilm Fresh Guacamole beinahe einen der größten Filmpreise gewann.

Wie PES mit einer falschen Avocado beinahe einen Oscar gewann

Wie The Washington Post bereits 2013 anmerkte, setzte Regisseur PES neue Maßstäbe mit Fresh Guacamole. Der Kurzfilm ist genau 1:40 Minuten (sprich: 100 Sekunden) lang und wurde für den Oscar in der Kategorie Bester animierter Kurzfilm nominiert. Produziert wurde der Film 2012 im Auftrag des Senders Showtime.

In dem Video stellt PES mit Stop-Motion-Technik die Zubereitung einer Guacamole dar – nur eben nicht mit echten Lebensmitteln. Stattdessen nimmt er Alltagsgegenstände, die diesen ähneln: eine Handgranate wird zur Avocado, Würfel dienen als Zwiebel, Pokerchips verwandeln sich in Tortillas usw.

Die Ähnlichkeit zwischen der grünen Frucht und der Handgranate war übrigens auch Pesapanes Inspiration. Final verlor der Regisseur den Oscar an Im Flug erobert von John Kahrs. Sein kreativer Beitrag stach aber hervor.

So wurde aus einem simplen Einfall eine Filmtrilogie

Übrigens war Fresh Guacamole nicht das erste Mal, dass PES sich von Lebensmitteln inspirieren ließ. Bereits 2008 hatte er mit Western Spaghetti gezeigt, dass er gerne Geschichten übers Essen erzählt. Mit seinem dritten Film dieser Art, Submarine Sandwich aus dem Jahr 2014, erschuf er quasi eine Lebensmittel-Trilogie.

PES' Filme zeigen auf humorvolle Weise, wie sich – sogar ohne Figuren – eine einfache Idee visuell spannend umsetzen lässt. Ganz nebenbei spielt er dabei mit der Wahrnehmung des Publikums, indem völlig neue Verknüpfungen zwischen Lebensmitteln und Alltagsgegenständen hergestellt werden.

Zuletzt war PES im Auftrag eines anderen Künstlers tätig und kreierte 2024 das Produktionslogo für den Actionthriller Monkey Man, der von dem Filmemacher und Schauspieler Dev Patel (Skins, Slumdog Millionaire) inszeniert wurde.