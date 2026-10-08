Oscar-Preisträger verrät, dass er nach 4 Jahren zu Marvel zurückkehren wird: In Avengers Doomsday fehlt er noch

Die Avengers kehren bald zurück, aber ein Mega-Star wird mit Abwesenheit glänzen. Hier erfahrt ihr, wann genau er trotzdem noch ins Marvel-Universum zurückkommt.

Der von Samuel L. Jackson gespielte Nick Fury hat mit seinen Bemühungen in der Infinity-Saga überhaupt erst dafür gesorgt, dass sich die Avengers zusammengetan haben. Im neuesten Film Avengers 5: Doomsday wird er aber weiterhin nicht zu sehen sein. Wann er sein großes Marvel-Comeback feiert, hat er jetzt aber ebenfalls enthüllt.

Nick Fury fehlt in Avengers 5: Doomsday noch, ist aber in Secret Wars wieder dabei

Auf dem Roten Teppich-Event zu Samuel L. Jacksons neuem Film The Beast wurde der Schauspieler von einem The Direct -Reporter nach seiner Marvel-Rolle Nick Fury gefragt. Dem hat er auf seine Nachfrage hin erklärt, dass er im kommenden Avengers-Streifen nicht mitspielt, dafür aber in dem danach, Avengers 6: Secret Wars:

Der nächste Film ... der Film nach diesem.

Mit "diesem" kann nur Doomsday gemeint sein, der ja immerhin jetzt schon bald in den Kinos startet. Genauer gesagt: in zwei Monaten, am 16. Dezember 2026. Secret Wars hat aber ebenfalls schon einen Starttermin, und zwar den 15. Dezember 2027.

Nach dem Film wurde er dann natürlich ebenfalls noch gefragt, aber Samuel L. Jackson hat gegenüber The Direct erklärt, er habe "keine Ahnung", worum es in Marvels übernächstem Mega-Blockbuster gehen soll:

Ich habe keine Ahnung. [Marvel] hat mit nichts gesagt, außer 'du bist nicht in diesem Film. Du wirst im nächsten sein.'

Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Immerhin brauchen wir uns jetzt nicht mehr den Kopf darüber zu zerbrechen, ob Nick Fury nicht womöglich doch irgendwie noch in Avengers 5: Doomsday auftauchen könnte.

Falls ihr euch die ganze Zeit schon fragt, wofür Samuel L. Jackson eigentlich mit dem Oscar ausgezeichnet worden ist: Seine Pulp Fiction-Rolle hat ihm nur eine Nominierung eingebracht, aber 2022 wurde ihm für sein Lebenswerk ein Ehrenoscar verliehen.

Was könnte Samuel L. Jackson in Avengers 6: Secret Wars treiben?

Gleichzeitig wissen wir aber trotz seiner angeblichen Ahnungslosigkeit schon grob, wohin Nick Furys Reise in Avengers 6 gehen könnte. Zumindest, wenn sich der Marvel-Kinofilm an der Battleworld-Comicvorlage orientiert.

In den Marvel-Comics spielt sich die Secret Wars-Story nämlich folgendermaßen ab: Doctor Doom hat den Großteil der Bevölkerung einer Gehirnwäsche unterzogen. Darum glaubt die Mehrheit, dass der neue Herrscher Doctor Doom nur getan hat, was nötig war.

Aber es gibt noch einige Überlebende, die sich daran erinnern, was wirklich geschehen ist. Unter der Führung von Nick Fury arbeiten sie aus dem Schatten heraus daran, den Widerstand gegen Doctor Dooms Schreckensherrschaft zu organisieren.