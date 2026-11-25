Diese unvorhergesehene Musical-Nummer stürzte einen Oscar-Abend ins Chaos, beendete eine Karriere und sorgte für Aufruhr in ganz Hollywood. Moviepilot hat mehr Details für euch.

Am 29. März 1989 erfuhr das Publikum der 61. Oscarverleihung die längsten elf Minuten seines Lebens. Grund war der Ehrgeiz von Grease-Produzent Allan Carr, dessen Musical-Märchen-Version der Oscars im Anschluss zu offenen Protestbriefen führte.

So wurde ein bekannter Rocksong zur Disney-Parodie verzerrt

Manche Auftritte brennen sich für immer ins Gedächtnis ein. Nicht alle von ihnen auf gute Weise. Bereits 2019 verwies The Guardian auf eine skandalträchtige Performance aus dem Jahr 1989, die sich anlässlich der Oscars ereignete. Verantwortlich dafür war Produzent Allan Carr – und er hatte ganz eigene Pläne für die Oscar-Verleihung.

Diese beinhalteten unter anderem die damals unbekannte Schauspielerin Eileen Bowman in Schneewittchen-Verkleidung und den Schauspieler Rob Lowe (The West Wing – Im Zentrum der Macht, Parks and Recreation). Letzterer war damals ausgerechnet dafür bekannt, dass ein Video existierte, welches ihn beim Sex mit einer Teenagerin zeigte. Gemeinsam leiteten sie den musikalischen Tiefpunkt des Abends ein, indem sie eine von Carr überarbeitete Version von Proud Mary sangen.

Proud Mary ist ein bekannter Rocksong von Creedence Clearwater Revival, der ein Leben voller Arbeit sowie die Reise auf einem Flussboot thematisiert. Nicht so in Carrs Variante, die zu einer Disney-Parodie wurde. Bowman sang darin aus Schneewittchens Perspektive, wie sie Tag und Nacht für Disney-Zeichentrickfilme arbeite.

Wie Schneewittchen einen Rechtsstreit auslöste und Allan Carrs Karriere beendete

Abgesehen von einer wenig überzeugenden Neuinterpretation des Songs hatte Allan Carr die Figur von Schneewittchen für seine Musical-Nummer verwendet, ohne zuvor die Rechte von Disney einzuholen. Dies wiederum löste einen handfesten Rechtsstreit aus. Disney verklagte die Academy, da besagte Rechte nicht eingeholt worden waren. Nach einer öffentlichen Entschuldigung wurde diese aber zurückgezogen.

Eileen Bowman setzte ihre schauspielerische Laufbahn vor der Kamera, größtenteils aber auf der Bühne fort. Rob Lowe machte sich besonders als Seriendarsteller einen Namen, beispielsweise in The West Wing – im Zentrum der Macht. Allan Carrs Karriere aber war vorüber.

Auf diese Weise sorgten elf Minuten einer verirrten Muscial-Einlage dafür, dass Carr unfreiwillig Hollywood-Geschichte schrieb und die Industrie verlassen musste.