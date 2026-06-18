Netflix kündigt großes Abenteuer-Finale an: Outer Banks geht im Sommer zu Ende und hier ist der Teaser-Trailer

Die 5. und allerletzte Staffel von Outer Banks hat endlich ein Netflix-Startdatum. Kommuniziert wurde dieses durch den brandneuen Teaser-Trailer zum großen Finale.

Nach fünf Staffeln geht die Netflix-Abenteuerserie Outer Banks diesen Sommer zu Ende. Dem ersten Teaser-Trailer nach zu urteilen, steht das finale Kapitel komplett im Zeichen der Rache, was actionreich inklusive Explosionen über die Bühne gebracht wird. Denn die Pogues haben nach den Ereignissen in Staffel 4 noch eine Rechnung offen.

Hier der deutsche Netflix-Trailer zur 5. Staffel von Outer Banks:

Outer Banks - S05 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Achtung! Ab hier gibt es Spoiler zur letzten und kommenden Staffel von OBX.

Outer Banks Staffel 5: Darum geht es in der Finalstaffel auf Netflix

Nach dem tragischen Verlust von JJ (Rudy Pankow) sind die Pogues in Staffel 5 am absoluten Tiefpunkt angekommen. In der offiziellen Beschreibung von Netflix heißt es: "Fernab der Heimat und in tiefer Trauer um das Herz ihrer Truppe haben sie die Blue Crown verloren und sehen sich weiterhin einer ganzen Reihe bekannter Bedrohungen gegenüber." Aber was sind das für Bedrohungen?

Chandler Groff (Tony Crane) ist nach wie vor auf freiem Fuß ist, die Corsairs-Anführerin Dalia (Pollyanna McIntosh) rückt immer näher und die Kooks machen den Pogues auch immer noch Ärger. Wie so oft müssen sich die Schatzsucher:innen John B. (Chase Stokes), Sarah (Madelyn Cline), Kie (Madison Bailey), Pope (Jonathan Daviss) und Cleo (Carlacia Grant) aufeinander und ihre Instinkte verlassen, um heil aus der Sache rauszukommen und endlich in Freiheit zu leben. Aber können sie Rafe (Drew Starkey) und dem dubiosen Bündnis mit ihm über den Weg trauen?

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Wann startet die 5. Staffel von Outer Banks?

Laut dem ersten Teaser-Trailer geht die finale Season von Outer Banks am 20. August dieses Jahres mit zehn abschließenden Episoden an den Start. Die gehen laut Deadline übrigens wieder auf einen Schlag online. Danach heißt es endgültig Abschied nehmen von den Pogues. Insgesamt besteht ihre Serie dann aus genau 50 Folgen und ist damit eines der langlebigeren Formate vom absetzungsfreudigen Streamer Netflix.

Und so sieht das Poster zur Final-Season aus:

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